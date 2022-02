Denuncian falta de avances en la causa de la muerte de joven qom víctima de trata en Tigre

Una joven qom denunció la falta de avances de la Justicia para investigar la muerte de su hermana de 14 años, ocurrida en el 2013 en el partido de Tigre, quien apareció sin vida en la casa de su proxeneta y habría sido víctima, asegura, de trata y feminicidio indígena.

Se trata de la muerte de Micaela Fernández (14) de la comunidad Qom Yecthakay, del partido bonaerense de Tigre, cuya muerte fue caratulada como "suicidio".

Lissette Fernández, hermana de Micaela, aseguró en diálogo con Télam que "la causa había sido archivada y en mayo del año pasado logramos reabrirla, pero no se avanzó nada y sigo exigiendo justicia por ella y por mi mamá Nancy Fernández (36)".

"Mi hermana no se suicidó; la encontraron muerta en la casa de su proxeneta. Investigaron la vida de mi hermana, de mi mamá, la mía, que en ese entonces tenía apenas 12 años y sin embargo a ese hombre no lo investigaron, le tomaron declaración y le creyeron lo que dijo. Mi hermana no se suicidó. Queremos se investigue si la asesinaron", remarcó Lissette.

Para Fernández un contexto de "red de trata de personas con complicidad de la policía" envolvió la muerte, primero de su hermana, que había sido secuestrada y violentada por esa red, y luego la de su madre cuando buscaba a los responsables de la muerte de su hija.

"Me costó mucho conseguir abogado, todos decían que era difícil siquiera reabrir la causa, por suerte hoy me patrocina una abogada hermana colla que no tiene miedo, a pesar de que a ambas nos han llamado para amenazarnos. Ella sigue poniendo el cuerpo y el corazón", destacó la joven.

En 2013, Micaela desapareció y su mamá Nancy fue a la comisaría sexta a denunciar, pero "la trataron de loca" y no le tomaron la denuncia.

La menor reapareció días después golpeada, con cortes en la cara y el pelo cortado de manera brutal, y contó que la habían llevado a una casa donde fue abusada por varios hombres.

Nancy, a pesar del temor de su hija, fue a la comisaría a denunciar, nuevamente no le hicieron caso y esa noche se presentaron en su casa varios policías y la llevaron detenida a la comisaría sexta.

"India de mierda, callate la boca", le gritaban a Nancy cinco policías mientras la golpeaban.

En febrero de 2013, un conocido le avisó a Nancy que su hija de 14 años se había suicidado, pegándose un tiro, en la casa de un hombre conocido como Dante 'Pato' Cenizo.

La mujer nunca creyó la hipótesis del suicidio y comenzó a marchar junto a vecinos y organizaciones, hasta la comisaría, denunciando y reclamando justicia.

El 2 de mayo de 2014 Nancy apareció muerta en su casa semidesnuda y con signos de asfixia.

"Quieren intimidarme, pero yo no tengo miedo... total a mi ya no me pueden quitar más nada", dijo entonces.

