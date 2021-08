Ritondo y Cernadas presentaron los candidatos de Juntos en Tigre

El equipo de “Es Juntos” en Tigre reunió ayer a más de un centenar de integrantes para presentar a los candidatos que competirán en las próximas PASO del 12 de septiembre.

Durante el encuentro, Segundo Cernadas motivó a su equipo: “Nuestra lucha es contra la resignación. En esta elección está en juego el futuro de la Argentina y no vamos a dejar de exigir un país que cuide a los que trabajan y a los que dan trabajo. Una Argentina que reduzca los impuestos para crecer donde la educación y la salud sean de calidad para todos”.

Por su parte, Cristian Ritondo quien será suplente en la lista que encabeza Segundo Cernadas presentó con claridad el problema: “Soy muy estudioso de las estadísticas y en Tigre, durante la pandemia, los números dicen que aumentaron los robos de automotores, los delitos de hurtos en casas y la sustracción de celulares”.

En su discurso respaldó a Segundo Cernadas como quien puede ser el intendente de Tigre que vuelva a ser “innovador en seguridad como lo fue Tigre con el sistema de cámaras. Pero hoy han pasado tantas cosas que habría que innovar de nuevo. Habría que pensar en un Tigre que con lo que tiene no alcanza. Las cámaras no solo nos permiten saber lo que pasó. Hoy hay reconocimiento de rostro, hay tecnología que deberíamos incorporarla. Hay que innovar para que los que vivimos en Tigre estemos seguros y que no sea solo propaganda".

"Doy todo mi apoyo a Segundo, hay que dar la pelea para que los tigrenses recuperen la esperanza" concluyó antes de presentar la lista de “Es Juntos” encabezada por Segundo Cernadas y seguida por Marcela Césare, Fito Leber, Ximena Pereyra, Lisandro Lanzón, Josefina Pondé, Jorge Quiroga, Vanina Pignata, Omar Szemruch, Laura Tuells, Adrián Zolezzi y Sofía Hlías. Como primer suplente de esa lista se anotó el propio Cristian Ritondo.

Cómo Consejeros Escolares formarán parte de la propuesta Ana Laura Visca, Mariano Visoso, Mayra Godoy, Nicolás Miranda y Micaela Beller.