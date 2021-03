Segundo Cernadas fue anfitrión del lanzamiento de “La Territorial”

Referentes de Juntos x el Cambio crearon “La Territorial” y apuestan a ser la clave en un triunfo de la oposición en el conurbano y cambiar la historia argentina. Reunidos en Tigre aseguran tener los votos y el conocimiento para dar apoyo a los candidatos opositores en mejores condiciones de derrotar al kirchnerismo en la provincia y el país

En el día de hoy se llevó a cabo el lanzamiento del grupo LA TERRITORIAL BUENOS AIRES, agrupación que reúne dirigentes con la misma idea de construcción política territorial. LA TERRITORIAL se lanza a la política con las credenciales de sumar un millón de votos en el conurbano para Juntos por el Cambio.

La mesa fundadora está integrada por Segundo Cernadas, que hizo de anfitrión, y compuesta además por 20 dirigentes del conurbano entre los que se encuentran el ex Ministro de Educación de la Nación y candidato a Intendente por La Matanza, Alejandro Finocchiaro, el ex Intendente de Quilmes, Martiniano Molina, el Diputado Provincial y actual vicepresidente del bloque de JXC, Alex Campbell, el candidato a Intendente de Hurlingham, y actual funcionario y armador de Horacio Rodríguez Larreta, Lucas Delfino, el ex ministro de Desarrollo Social de María Eugenia Vidal y candidato a Intendente de San Martín, Santiago López Medrano.

Este es solo el punto de partida aseguran desde La Territorial ya que aspiran a seguir creciendo en toda la provincia de Buenos Aires y sumar dirigentes comprometidos con la Provincia y con la Argentina.

Todos ellos han sido candidatos en sus distritos en reiteradas ocasiones, cuentan con un alto conocimiento de sus territorios, un gran armado territorial, y en la última elección sumaron más de un millón de votos en sus distritos.

Desde la territorial coinciden en que se debe respetar la construcción política de cada intendente y referente provincial en su territorio y en cada uno de sus distritos. Todos consideran que “tiene que jugar el candidato a gobernador que mejor mida en la Provincia de Buenos Aires y en cada distrito”.

“Tenemos la energía, el conocimiento y la convicción para cambiar la historia Argentina. Vamos a hacerlo ganando en el conurbano y terminando con el mito de un kirchnerismo invencible. Nuestro próximo gobierno va a estar sostenido por un gran grupo de intendentes y dirigentes con experiencia y fuerza electoral” dijo Segundo Cernadas.

"Es una corriente amplia que busca seguir fortaleciendo nuestro espacio junto a intendentes, legisladores y dirigentes territoriales de toda la provincia, la diversidad y los valores nos unen. Tenemos que ser cada día más para retomar la senda del cambio en el 2023" dijo Alejandro Finocchiaro.

“Lo importante de LA TERRITORIAL es que somos un grupo heterogéneo de amigos que nos conocemos, confiamos los unos en los otros y, lo más importante de todo, compartimos valores y experiencia para impulsar el cambio que se necesita. En lo personal creo que María Eugenia Vidal tiene mucho para darle al país y Cristian Ritondo sería un gran gobernador pero sean quienes sean los candidatos de nuestro espacio, estamos para apoyar y acompañar” sostuvo el diputado Alex Campbell.

"La Territorial es la expresión de dirigentes que venimos trabajando hace muchos años en el territorio y que queremos sumar esa experiencia territorial para recuperar el gobierno provincial y nacional" Santiago López Medrano.

“Creo que Horacio Rodríguez Larreta es un actor central para lo que viene. El candidato lo va a definir la gente, tanto a gobernador como a presidente, y este grupo va a estar consolidado para acompañar a quien elijan y hacer una mejor elección en el conurbano. Lo importante es que somos dirigentes jóvenes con experiencia en la gestión y con votos, dispuestos a fortalecer y ampliar Juntos por el Cambio. Queremos que este grupo se vaya ampliando no solo al resto de la Provincia de Buenos Aires, sino a todo el país, siempre con la visión de territorio y futuro. De este espacio tiene que salir el candidato a presidente del 2031”, remarcó Lucas Delfino.

"Estoy muy contento que este espacio esté comenzando a funcionar. Somos dirigentes territoriales de distintos distritos. Nuestro objetivo es sumar al espacio de Juntos por el Cambio, colaborar con proyecto de recuperar el poder hacia el 2023. Pero entendiendo que hacía el 2021 tenemos un gran desafío que es delinear una buena elección", Martiniano Molina.

“La unidad de los dirigentes de este grupo tiene que ser fundamental para volver a ganar la provincia. Si queremos cambiar el país definitivamente tenemos que aprender de los errores que cometimos, escuchar más al territorio y poner el foco en la construcción política del conurbano y de las provincias.” Dijo Segundo Cernadas al cierre del encuentro.

Por último, la agrupación asegura que desea ampliar el grupo a toda la provincia y sumar intendentes, concejales, diputados y a los nuevos dirigentes que quieran fortalecer aún más sus distritos, a aquellos que tengan vocación territorial. Pero son terminantes en algo, “Queremos que se unan aquellas personas que creen en los principios fundamentales que rigen a la república, en la defensa de las libertades individuales, en la educación pública de calidad y el trabajo como pilares fundamentales para tener una provincia con desarrollo y progreso. Personas que crean en la transparencia y en la eficiencia como motor fundamental para transformar a través de las gestiones locales de sus ciudades.”

Del encuentro fundacional además de los ya mencionados, participaron por José C. Paz, Ezequiel Pazos con un rol muy activo en el armado del grupo, Leandro Costa (Escobar), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mercuri (Lomas de Zamora), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Rita Salaverry (Lujan), Guido Giana (Presidente Perón), Pablo Alaniz (Florencia Varela), Rubén Barabani (Ezeiza) y Santiago Mac Goey (Cañuelas).