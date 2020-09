11.09.2020 - 11:00

Peajes: Piden la inhibición de bienes de ex firmas de Macri

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, por presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional.