De Radicales y Peronistas

Hoy se conmemoran dos fechas de suma importancia política: la muerte de Leandro Alem y la muerte de Juan Domingo Perón. Ambos fueron los artífices de los dos partidos políticos más populares de la historia argentina: la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Tanto Alem como Perón fueron las resultantes de muchísimos años de reclamos sociales que no encontraron un interlocutor válido ante el poder. Si bien, su actividad política se desarrolló en siglos diferentes, estos personajes dejaron una impronta que hasta hoy sigue vigente.

Leandro N. Alem

"El hijo del ahorcado", y tío de Hipólito Yrigoyen fue un político que, si bien tenía una sólida formación republicana, no dudó ni por un instante en llevar a la acción directa sus creencias. No se quedó sólo con la teoría política sino que, en varias oportunidades se alzó en armas contra los gobiernos conservadores. Por aquellos años la Unión Civica Radical era sinónimo de revolución e ideales, no quería hacer política para llegar al poder. Quería hacer acciones políticas para controlarlo. Era la voz de aquellos que buscaban una mejor república y mayor participación ciudadana. Tanto se tomaba la política en serio que, por ella, Alem decidió quitarse la vida el 1 de julio de 1896.

Juan Domingo Perón

Éste logró encauzar los reclamos del sector obrero y convertirlos en actores políticos. Si bien los sindicatos ya tenían una larga historia de lucha y durante los gobiernos radicales (1916-1930) se lograron muchos avances en materia laboral, fue el Coronel el que los organizó y los convirtió en una fuerza política que, como la UCR, llega hacia nuestros días. A diferencia de los radicales, los peronistas utilizaron al poder para lograr sus objetivos políticos y sociales. Perón fue derrocado por los militares en 1955 y vivió exiliado en España. En los años 70 retornó al país y fue electo Presidente por tercera vez en 1973. Falleció el 1 de Julio de 1974.

En esta época de grieta y pandemia, en donde gobierno y oposición deben dejar de lado sus diferencias para el beneficio de la sociedad, usemos esta fecha para reconocer al que piensa distinto, como a un hermano. Porque entre hermanos podemos discutir, pelear y no hablar, pero nunca vamos a dejar de serlo.

Por Mariano José Visoso