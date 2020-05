La provincia de Buenos Aires no calificará a sus alumnos pero hará valoración pedagógica

En un documento dirigido al sistema educativo provincial, la cartera educativa bonaerense expresó que las propuestas de enseñanza seguirán apuntando a fortalecer el vínculo pedagógico con cada estudiante teniendo en cuenta el momento particular que atraviesa la sociedad.La autoridad educativa bonaerense determinó que "no se calificará el primer bimestre, trimestre o cuatrimestre, según corresponda, en las instituciones educativas tanto estatales como privadas".Y, apuntó que se focalizará en una "valoración pedagógica que posibilite conocer los avances y las dificultades que el estudiantado bonaerense viene experimentando"."Entre otros aspectos, se realizará una evaluación cualitativa considerando si las y los estudiantes han podido sostener el lazo con la escuela y sus docentes; si están consiguiendo acceder a las propuestas de enseñanza; resolver las actividades propuestas; plantear dudas, preguntas, opinar; profundizar en el conocimiento específico de las distintas materias y realizar las actividades educativas con autonomía, solos o con otras personas que estén acompañándoles", detalló el documento.La valoración pedagógica de este periodo se complementará con otras instancias de evaluación presencial que serán definidas oportunamente, según las decisiones sanitarias que se vayan adoptando por la evolución de la pandemia.La cartera educativa destacó en el documento que "la propia contingencia nos desafía a una permanente revisión de la enseñanza y el aprendizaje, nos convoca a analizar los procesos que vamos construyendo, a definir condiciones nuevas para que no haya sobrecarga de tareas para nadie y a tomar decisiones adecuadas para a este ciclo lectivo sin perder de vista los horizontes de igualdad, democracia y calidad de nuestro sistema educativo provincial"Asimismo, apuntó que si bien "la evaluación es parte de la enseñanza", en este "momento inédito, resulta central también para revisar y fortalecer las propuestas pedagógicas desplegadas y para alcanzar una mejor organización de la actividad de docentes, estudiantes y familias".