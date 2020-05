Las instituciones educativas que no reciben subsidios accederán al salario complementario

Asociación de Colegios Privados bonaerense dijo que "entre 60 y 70% no pagó abril"

AsíEl Ministerio de Educación exhibió al Comité la información suministrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que indica queEducación también indicó que procederá a controlar con las jurisdicciones locales cuáles de esas instituciones no perciben aportes o subsidios, tras lo cual informará a la AFIP el listado de las que no los reciben de ninguna clase, para que proceda a tramitar el pago del salario complementario.El Comité consideró que efectuados los controles,, y que el organismo fiscal avance con el trámite tendiente a efectivizar ese beneficio.El titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, dijo hoy que el sector atraviesa una crisis severa debido a que "entre el 60 y el 70 por ciento de las familias no pagaron la cuota del mes de abril" y aseguró que ya cerraron cuatro instituciones educativas durante la cuarentena por el coronavirus."El tema de las cuotas está muy mal. Tenemos 2.300 asociados en la provincia de Buenos Aires y 500 más en todo el país y, según un revelamiento que hicimos, entre el 60% y el 70% de las familias no pagaron la cuota de abril", remarcó Zurita en diálogo con radio La Red.El titular de Aiepba advirtió que con ese panorama "no estamos pensando en el medio aguinaldo porque no podemos pagar los sueldos de los docentes de este mes".Tras confirmar que "cuatro instituciones educativas cerraron en lo que va del aislamiento", aseguró que el sector atraviesa "una crisis severa" y dijo que "estamos necesitando un salvataje del Estado"."Apelamos a la responsabilidad de las familias para que sigan pagando las cuotas, como dijo el ministro (Nicolás) Trotta, así como tenemos solidaridad y contemplamos todos los casos de las familias que tienen problemas, que perdieron su trabajo o por la reducción de sus salarios por la crisis que atravesamos", agregó Zurita.Asimismo, el titular de Aiepba dijo queRespecto de la decisión deanunciada ayer por el ministerio de Educación, Zurita dijo que, señaló.Al respecto, detalló que "no es principal si hay o no calificación, se evaluará diferente a cuando se está en el aula porque las condiciones cambiaron"."Ya están circulando videos en las redes sociales, sobre todo de adolescentes del nivel secundario donde dicen: 'para qué vamos a entregar las tareas o entrar a un classroom si no nos van a calificar', y malinterpretan que no va a haber evaluación", explicó Zurita.