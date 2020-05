Más de la mitad de la industria autopartista no accedió a créditos al 24% para salarios

“Menos de la mitad de las empresas autopartistas logró acceder a la línea de financiamiento del 24%. Sólo el 47% pudo”, señaló AFAC, al tiempo que precisó que “el 31% intentó acceder, pero no logró obtenerlo y el 22% no lo ha intentado”.El reporte destacó que “entre las principales razones o dificultades para acceder, se manifestaron un acceso parcial por límite del banco, en el 26% de los casos; la entidad financiera niega tener operativa esa línea de crédito, en el 12%; dificultades para contactarse con la institución crediticia, también en el 12%; y la empresa no encuadra como pyme, en el 10%”.Además, la AFAC remarcó que “para abril, sólo el 8% de las autopartistas relevadas manifestó poder pagar los salarios al 100%”, y añadió que “el 92% no pudo afrontar el pago de sueldos o pudo hacerlo sólo parcialmente”.Asimismo, puntualizó que “el 73% de las autopartistas no logró llegar a un acuerdo de suspensión en el marco del artículo 223 bis” de la Ley de Contrato de Trabajo, y subrayó que “el 49% manifestó haber licenciado a más del 50% de sus empleados”.Por otro lado, puso de relieve que “una gran cantidad de empresas, el 79%, logró acceder al Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y al Trabajo (ATP)”, y agregó que “un 11% no logró obtenerlo y un 10% no intentó inscribirse”.El reporte señaló que “la industria evidencia una significativa cantidad de empresas que están afrontando importantes dificultades financieras y operativas”, y remarcó que “la amplia mayoría atraviesa una fuerte interrupción de la producción y de las ventas”.Afirmó que “los indicadores muestran que esta situación es aún más profunda y grave para el sector autopartista, compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas, en un 90% de los casos”.Precisó que “del total de empresas pertenecientes al autopartismo, el 76% no está produciendo”, y destacó que “este porcentaje es significativamente mayor al de la industria en su conjunto, que alcanza el 56%”.Asimismo, puntualizó que “el 23% de las empresas está produciendo con fuertes caídas y sólo el 1% produce igual que antes del aislamiento social preventivo y obligatorio”.En relación con las ventas, el informe señaló que “ninguna de las empresas del sector autopartista ha logrado mantener el nivel de facturación previo al aislamiento”.En ese sentido, indicó que “el 77% sufrió caídas de más del 60% de sus ventas”, y agregó que “más del 50% del total de empresas manifestó que la reducción es de entre 90% y 100%”.Al comparar el sector con el total de la industria, el análisis remarcó que “nuevamente el impacto de la caída en el autopartismo es mucho mayor”.Respecto de la cadena de pagos, subrayó que “al igual que con el resto de la industria, las empresas están priorizando el pago de salarios antes que el pago a proveedores, impuestos y servicios”.Sobre la imposibilidad de cobrar cheques, puntualizó que “el 89% de las empresas tuvo problemas con esta cuestión”, y destacó que “este porcentaje supera en 8 puntos porcentuales al relevado para el total de la industria”.A su vez, indicó que “del total de empresas que no pudieron cobrar en tiempo y forma, el 17% tuvo entre 60% y 100% de los cheques sin cobrar; el 32% declaró una incobrabilidad de entre 30% y 60%; y la mitad manifestó no haber podido cobrar menos del 30%”.“Sólo el 11% de las empresas del sector pudo cobrar cheques sin inconvenientes, mientras que para la industria este porcentaje fue cercano al 20%”, señaló el informe.AFAC concluyó que “de esta manera se espera que surjan restricciones al momento de poder retomar las actividades productivas”