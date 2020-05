Del total de casos positivos, 4.783, 920 (19,2%) son importados, 2.076 (43,4%) contactos estrechos de casos confirmados, 1.314 (27,5%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica, informó el Ministerio de Salud.En cuanto a los nuevos fallecimientos, dos correspondieron a mujeres, una de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 93, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y tres hombres; uno de 76 años, residente en la provincia de Río Negro y dos de 88 (nacionalidad paraguaya) y 77, en la provincia de Córdoba.El reporte matutino había consignado cuatro decesos, el de un hombre de 75 años residente en la provincia de Buenos Aires y tres mujeres, una de 99 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); otra de 87 en la provincia de Buenos Aires y una de 69 en la provincia de Chaco. Así, la cantidad de decesos en el país desde que se inició la pandemia es de 246 personas.En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo esta tarde que después del 10 de mayo, cuando finalice la tercera fase del aislamiento social preventivo y obligatorio, “debemos empezar a tener actividades sociales y productivas, con todo el cuidado”, aunque aclaró que él no es quien toma esa decisión.Agregó que la apertura de esas actividades será "gradual y según la epidemiología del lugar” y que siempre deberá respetar los cuidados “como utilizar barbijos, cumplir con el distanciamiento social, toser sobre el pliegue del codo y no estar en lugares con mucha aglomeración de personas".Sobre la propagación del coronavirus, el ministro advirtió que habrá un incremento de casos en los próximos días.Los intendentes del conurbano y del interior bonaerense por su parte, se mostraron partidarios de ir "liberando algunas actividades productivas" en rubros como fábricas de pintura, textiles, construcción, metalmecánica y farmaceúticas, no obstante lo cual mantienen su alineamiento con el Gobierno Nacional y consideran que se debería "seguir después del 10 de mayo" con el aislamiento social obligatorio.El intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, manifestó a Télam estar "de acuerdo con que se inicien ciertas actividades productivas, industriales o comerciales siempre que no hagan peligrar en nada la posible propagación del virus".En el ámbito educativo, docentes de varias provincias para llevar adelante los programas durante la pandemia con la suspensión de clases, mediante las radios locales y comunitarias hallaron la posibilidad de llegar a las casas de sus estudiantes con contenidos que no requieren computadoras o internet.En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a regir mañana el uso obligatorio de tapabocas en el espacio público y en vehículos particulares, cuando circulen dos o más personas, para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, con excepción de quienes no deban hacerlo por razones médicas.A nivel internacional, la Unión Europea (UE) intenta recaudar 7.500 millones de euros (equivalentes a 8.000 millones de dólares) para financiar el desarrollo de métodos de diagnóstico, tratamiento y una vacuna contra el coronavirus durante la conferencia de donantes virtual que se realizará mañana.El evento telemático, organizado por la Comisión Europea (CE), responde a la petición de la OMS y otros organismos sanitarios de facilitar "un acceso rápido y equitativo a sistemas de diagnóstico, tratamientos y vacunas contra la Covid-19 seguros, de calidad, efectivos y asequibles", precisó la UE.A pesar de que el mundo se acerca velozmente al cuarto de millón de muertes por el coronavirus, varios países, sobre todo los de Europa, empiezan a avanzar de diversas maneras en flexibilizar o salir progresivamente de los procesos de aislamiento obligatorio.Dentro de este panorama, España registró 164 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, el menor número desde el 18 de marzo pasado, destacó hoy el gobierno. El país ya sumó 25.264 muertos y 217.466 infectados.En Francia, el gobierno de anunció que las fronteras del país seguirán cerradas así como las del espacio Schengen que comparte con los otros estados miembro de la Unión Europea (UE), hasta nuevo aviso, pese al inicio de desconfinamiento el próximo 11 de mayo.En el Reino Unido, en las últimas 24 horas fallecieron 315 personas por coronavirus, la cantidad diaria más baja desde fines de marzo y el gobierno comenzó a consultar al sector privado sobre cómo flexibilizar la cuarentena, lo cual aún no tiene fecha, que es rechazada por la mayoría de la población.El Reino Unido ya suma 28.446 muertes por coronavirus sobre un total de 186.599 casos confirmados de la enfermedad, informó el ministro del Gabinete, Michael Gove.Rusia sumó hoy 10.633 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra en un solo día, y aunque aún no se ubica como uno de los países más golpeados -con 134.687 casos y 1.280 muertos- parece consolidarse como uno de los brotes que más crecen en el presente.Por su parte, Estados Unidos cuestionó hoy abiertamente el origen del coronavirus, acusó a China de ocultar información y puso en duda la versión oficial de Beijing de que el virus saltó a humanos en un mercado de animales salvajes de la ciudad de Wuhan en octubre pasado.Según el registro en línea de la Universidad Johns Hopkins de EEUU, las muertes en el planeta a causa de la Covid-19 llegan a 246.027 sobre un total de 3.483.194 casos confirmados.Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de muertos por la pandemia ascendía a 238.000 y las infecciones se situaban en 3,34 millones, de las cuales más de un millón se han recuperado desde el inicio de la pandemia en China, en octubre de 2019.