Kicillof aseguró que es “absolutamente falso e inverosímil” que exista un plan para liberar presos

En su cuenta en la red social de Twitter, el gobernador agregó que “además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales”.“El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto plenamente la división de poderes”, consignó.Agregó que desde que asumió "no nombré jueces, ni promoví cambios en la Suprema Corte, ni nombré al Procurador" y agregó que "tanto él como los defensores oficiales y los fiscales continúan desde la gestión anterior”.El gobernador pidió también “la máxima responsabilidad con este tema tan delicado" y dijo: "No agreguemos más temores a la población. Al igual que el Gobierno nacional, nuestro único plan es seguir trabajando para cuidar la salud y la vida de todos y todas”.