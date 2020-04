Sergio Massa anticipó que pedirán juicio político a jueces que liberen presos sin dar aviso a las víctimas

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó hoy que instruirá a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas."Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la victima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Victima del Congreso", aseguró Massa en declaraciones a Radio La Red.En este sentido, el titular de la Cámara baja señaló que están viendo "que algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al conceder el beneficio de prisión domiciliaria argumentando el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles en el marco de la pandemia.Massa recordó que en enero pasado, el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso el funcionamiento de la Oficina de Victimas que trabaja en el cumplimiento de la ley de Víctimas votada por casi unanimidad y establece que el juez tiene que dar vista e intervención a la víctima."Hoy estoy sacando una instrucción a la Oficina de Victimas para que, en los casos que los jueces incumplan la ley de víctimas y no den vista a la victima, a su abogado, y procedan a la liberación de los delincuentes, vamos a iniciarle juicio político porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir", anticipó.De todos modos, el titular de la Cámara baja afirmó que "algunos están notificando a las partes" y pidió no poner a todos los magistrados "en la misma bolsa".Massa añadió que "las sanciones son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió"."Cuando aparece una situación que rompe esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", indicó.En febrero pasado, Massa firmó la resolución para formalizar el paso del Observatorio de Víctimas de Delitos, que había sido creado en mayo del 2018 por la gestión de Cambiemos en el ámbito del Ministerio de Justicia, a la órbita de la Cámara baja.En los últimos días, asociaciones de familiares de víctimas de delitos, entre ellas Madres del Dolor y Usina de Justicia, expresaron su rechazo a la eventual liberación de presos de las cárceles ante la pandemia del coronavirus y advirtieron que denunciarán a cada juez responsable de la libertad de un recluso que vuelva a reincidir, informaron en un comunicado.