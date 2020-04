El sector maderero registra una caída de ventas de más del 70%

El trabajo, que abarcó a alrededor de 330 empresas de todo el país, en su mayoría pymes, refleja la situación "crítica" que atraviesa el sector por la falta de acceso al crédito, los cheques rechazados, la descapitalización y la posibilidad de que no puedan abonar los sueldos de este mes de abril.A través de un comunicado, Faima indicó que el "60% aún no pudo acceder a la línea de crédito al 24 por ciento, y el 57% tuvo cheques rechazados en abril"."La lentitud de los bancos en otorgar los préstamos, determinó que las empresas se descapitalizaran para enfrentar los compromisos. Ahora la mayoría de las pymes no podrán recurrir nuevamente a fondos propios, lo cual en los próximos meses presentarán una alta fragilidad financiera", sostuvo.Otro de los temas preocupantes, es que el "72 % de las empresas de 1 a 19 empleados cree que no podrá abonar los sueldos de abril o pagará como máximo el 50%", indicó Faima.Frente a este panorama el secretario general de Faima, Román Queiroz, destacó: "Probablemente estemos atravesando el peor momento de la industria de la madera y mueble de los últimos 50 años"Por su parte, el titular de Faima, Pedro Reyna, dijo que "la imposibilidad de vender en locales comerciales, la falta de obra pública-privada o el acceso a obra terminada para equipamiento se le suma una altísima demora de los bancos en otorgar créditos o aplicar la normativa vigente que ponen al sector en una situación preocupante"