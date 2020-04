Personal de la Osplad inicia esta noche un paro hasta el sábado por salarios impagos

Lo secretarios general, adjunto y de Prensa del gremio, Alejandro Bassignani, Hebe Nelli y Carlos Terreu, explicaron en un comunicado que las autoridades de la Osplad "no abonaron aún los haberes de marzo no obstante la pandemia".La Osplad es administrada como patronal por tres organizaciones sindicales -Ctera, AMET y Saeoep- a las que los dirigentes del Sitosplad denunciaron por violar la legislación vigente, por lo que ratificaron la retención de tareas sin asistencia a los lugares de labor desde las 21 de hoy hasta las 7 del sábado próximo, confirmaron."En el contexto de la pandemia y a pesar del enorme compromiso asumido por los trabajadores de la obra social, la patronal plurisindical incurrió otra vez -ya es reiterado- en el no pago de los haberes en tiempo y forma de más de 1.400 trabajadores que prestan servicios de salud a 170 mil familias, que se atienden a diario en las más de 35 sedes nacionales de la institución", puntualizaron.Los gremialistas del Sindicato de Trabajadores de la Osplad (Sitosplad) destacaron que "es un reclamo de carácter alimentario, de derecho y no de intereses", y enfatizaron que el personal percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, a la vez que denunciaron que los haberes de enero y febrero últimos fueron pagados en su totalidad el 3 y el 27 de marzo, respectivamente, indicó el comunicado."Además de padecer un sistemático desdoblamiento de los pagos en la emergencia sanitaria, los trabajadores también sufren la emergencia salarial, porque ya perdieron el 50 por ciento del poder adquisitivo en los últimos dos años. Gran parte de sus ingresos se abonan de manera no remunerativa, y tampoco cobraron los bonos de 5 y 3 mil pesos de 2018 y enero de 2020, que determinó en su momento el gobierno nacional", concluyeron los dirigentes sindicales.La patronal de la Osplad está integrada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (Saeoep).