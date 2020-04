Extreman medidas en municipios del oeste de la provincia sin casos de coronavirus

"Hemos tomado medidas como restringir a un solo acceso el ingreso a la ciudad", relató a Télam Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda de Florentino Ameghino, partido donde se realizan controles de temperatura a los conductores y se instalaron "arcos sanitarios" para la desinfección de vehículos.Sánchez contó que, por tratarse de un distrito agrícola-ganadero, que limita con las provincias de Córdoba, Santa Fe y La Pampa, "se pidió mayor compromiso al sector productivo" debido que interactúa con zonas que tienen "circulación viral"."Tenemos a diario unos 120 camiones; hoy se está cosechando y se lleva al puerto de Rosario y el sector ganadero se traslada a diario al mercado de Buenos Aires", dijo como ejemplo Sánchez y aseguró que, por eso, el distrito será "muy riguroso" en el cumplimiento de las medidas preventivas.Aceptó que "no es una tarea fácil" y resaltó que el municipio priorizó "las áreas de salud y desarrollo social", con el "compromiso" de la sociedad para preservar a Ameghino, donde hasta ahora dio negativo el único caso sospechoso de Covid-19 que se registró en la ciudad.De igual manera, al cumplirse un mes del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández, el intendente de General Villegas, Eduardo Campana, también advirtió a la población que habrá que "reforzar los recaudos" con respecto a los "vecinos" que llegan al distrito."Van a tener que permanecer en cuarentena o por lo menos controlados", declaró Campana, pese a que dio negativo el único caso sospechoso registrado el viernes pasado y donde se definió que la policía y las fuerzas de seguridad "tengan un registro fidedigno para controlar con nuestro sistema" para su autorización.En Villegas se dispuso un nuevo "Protocolo para Ingreso a la Ciudad y Pueblos del Partido" para toda persona que venga de una zona de transmisión local en Argentina, ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana de la Provincia Buenos Aires", que deberá informar sus datos personales y lugar de procedencia.Otra ciudad que reforzó los controles en los últimos días fue Chacabuco, cuyo intendente Víctor Aiola impuso un límite de circulación hasta las 17, hora en que suena la sirena de los bomberos para alertar a la población de la entrada en vigencia del virtual toque de queda."Acá nos preparamos para lo que puede llegar a ocurrir, no hay casos sospechosos, ni tampoco de infectados por el momento. Estamos con los ojos bien abiertos y las medidas necesarias para mitigar el virus que sabemos que es de alta transmisibilidad" aseguró Aiola.El intendente y médico pediatra recomendó "cautela" a la hora de tomar medidas de flexibilización y recordó que Chacabuco fue "de las primeras ciudades en cerrar todos los accesos, establecer controles de olfato y temperatura y toque de queda" como también la medida de limitar la circulación de vehículos de acuerdo a numeración de patentes."Entendemos que acá no hay una dicotomía entre salud y política, sino que ambas son necesarias. Sin una buena economía no podemos tener buena salud y sin salud es una utopía tener una economía estable que nos permita mantenernos día a día" en esta localidad bonaerense, reflexionó Aiola.