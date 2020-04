Kicillof: “La cuarentena administrada es una profundización de los protocolos pensando en la salud”En conferencia de prensa desde el Salón Dorado de Casa de Gobierno, Kicillof explicó que los nuevos parámetros “no son de flexibilización sino de endurecimiento” porque se trata de “una profundización de los mecanismos de control, siempre pensando en la salud y la vida de la población”.Señaló además, que en algunos distritos que aún no contabilizan casos de coronavirus se implementará una doble medida: “Hacer controles más rígidos para evitar la propagación del virus, pero permitir excepciones que van a dar lugar a otras actividades en determinados sectores”.En este sentido, aseguró que “la provincia de Buenos Aires tiene una situación excepcional en cuanto a su dimensión y diversidad en términos de población y actividad económica” y destacó que “no es una flexibilización porque cada actividad que se autoriza viene acompañada de un protocolo para su utilización en cada uno de los municipios”.Por ello, agradeció a los intendentes que han hecho el relevamiento en sus partidos y expresó que se “está elaborando un mapa para autorizar las actividades que ya permitió la Nación y evaluar aquellas que solicitaron los municipios y no estaban contempladas dentro de esas excepciones”. Además, Kicillof señaló que “en municipios del conurbano donde ha habido un avance de la enfermedad, la postura es dar muy pocas o ninguna excepción”.“Necesitamos que el virus no avance. Pero eso no implica que se puedan bloquear por completo rutas nacionales ni provinciales, sí aumentarán los controles estandarizados en toda la Provincia”, aclaró el Gobernador.Kicillof recordó también que a partir de hoy es obligatorio el uso de tapa nariz y boca y anunció que “en los próximos días vamos a publicar una normativa con nuevas reglas y protocolos, más rígidos para el transporte público”. También se informarán medidas especiales para grupos de riesgo y personas mayores.Por su parte, Bianco explicó que ya se realizaron las consultas a los 135 municipios y se refirió al mecanismo de implementación de las nuevas excepciones y la habilitación de actividades adicionales para que empiecen a funcionar.“Varias de esas actividades ya están incluidas en lo que estableció el Gobierno Nacional”, explicó el Jefe de Gabinete y dijo que “nosotros vamos a controlar que estén todos los protocolos y en caso de que estén correctos vamos a habilitar esas actividades”. Con respecto a las que no estén contempladas por el Gobierno Nacional, se consultará con el Ministerio de Producción y el de Desarrollo Agrario, para una primera evaluación y su posterior pedido de aprobación a la Nación. Bianco subrayó que “la situación es muy dinámica y la habilitación no es permanente sino que estará sujeta a un seguimiento constante”.En este marco, el ministro Gollán anunció que hoy se van a reunir con distintos actores que participan del sistema de salud como gremios, asociaciones y durante la semana con colegios profesionales para organizar el sistema con la articulación de todos los actores del sistema mixto de salud.Asimismo, detalló que se presentará un protocolo especial para la posibilidad de abrir consultorios de atención de salud con las reglas necesarias para “lograr trabajar de la manera más segura posible dentro de los consultorios médicos y odontológicos”. Por otra parte señaló que “seguimos con un patrón de aumento de casos moderado gracias a las medidas que se han tomado”.