Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria

"Sin la cuarentena, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos, y tenemos 1.975"

"Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio", subrayó el presidente

Fernández anunció una "cuarentena administrada", que permitirá a los gobernadores flexibilizar el aislamiento en algunas zonas

"Iremos viendo poco a poco con los gobernadores dónde se puede focalizar la apertura de la cuarentena"

"Trabajamos para contar con todo el material necesario para luchar contra el coronavirus"

El Presidente expresó su preocupación por los monotributistas y aseguró que "hay un Estado presente"

"Las fronteras van a seguir exactamente igual"

"Hay una situación de especulación que muchos no entienden que no pueden hacer"

En una conferencia en la Quinta de Olivos, Fernández no descartó que luego de esa fecha el aislamiento continúe, ya que expresó que el 27 de abril se volverá a analizar la medida."Tenemos que empezar esta etapa con alegría, porque el esfuerzo valió la pena", señaló el jefe de Estado, y destacó "el alto nivel de adhesión social que tiene la extensión de la cuarentena".Y agregó: "Les pido que no nos relajemos creyendo que las cosas ya están".El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que si en el país no se hubiera implementado la cuarentena obligatoria hoy habría "45.000 casos" de coronavirus, contra los 1.975 que se confirmaron este domingo."Desde el primer caso el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos (sin cuarentena), y tenemos 1.975", subrayó el Presidente, al encabezar el anuncio de la nueva extensión del aislamiento en la Quinta de Olivos."Si hubieran sido 45.000 los casos, no quiero pensar cuántos hubieran sido los muertos", señaló el PresidenteEl presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que "nadie sabe cuándo va a terminar este martirio" del coronavirus, y sostuvo que "la cuarentena tiene sentido"."La cuarentena tiene sentido, hemos acotado mucho el contagio, pero estamos muy lejos de enfrentar a la enfermedad", señaló el jefe de Estado.En la Quinta de Olivos, Fernández sostuvo: "Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio, por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo".El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que habrá una "cuarentena administrada", que permitirá a los gobernadores flexibilizar el aislamiento en algunas zonas."(La cuarentena) existe tal como está hoy, pero vamos a focalizar lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada", expresó Fernández.El jefe de Estado sostuvo, en tanto, que la cuarentena "seguirá exactamente igual en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos".El presidente Alberto Fernández indicó que empezará a estudiar junto a los gobernadores "viendo poco a poco dónde se puede focalizar la apertura de la cuarentena" y enumeró nuevas excepciones."Cada gobernador dirá cuál es el pueblo que hay que declarar cuarentena comunitaria, qué tipo de actividades cree que pueden llevarse a cabo y nosotros analizaremos con el ministro de Salud la viabilidad, y también se consultará a los epidemiólogos", explicó el mandatario.En este sentido precisó: "Iremos viendo poco a poco dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Esto va a ocurrir a partir del decreto que firmaremos mañana".Además, señaló que "hay algunas actividades que se van a permitir, por ejemplo los talleres de autos para reparar los vehículos, patrulleros, ambulancias que son utilizados por los que están exceptuados lo mismo con las gomerías".El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el gobierno está "trabajando en todos los campos" para obtener "el material necesario para hacer frente a la pandemia" y agradeció a la industria textil por su colaboración en la emergencia.En una conferencia de prensa en la quinta de Olivos, Fernández dijo que hay "problemas" para la adquisición de la gran cantidad de barbijos y respiradores necesarios, pero expresó su confianza en que "los vamos a tener".El presidente Alberto Fernández expresó hoy su "preocupación" por los monotributistas, en las categorías C y D, aseguró que "hay un Estado presente que va a seguir ayudando" a quienes lo necesiten.En una conferencia de prensa realizada en la quinta de Olivos, Fernández reafirmó además que "no hay ningún argumento real para que los precios aumenten" y dijo que espera que en los próximos días se estarán "activando" los créditos bancarios para las pymes desde los bancos.El presidente Alberto Fernández confirmó hoy la continuidad del cierre de fronteras y sostuvo que el ingreso al país "está siendo administrado" en relación al regreso de los argentinos que aún se encuentran en el exterior, en el marco de la pandemia de coronavirus."Las fronteras van a seguir exactamente igual y el ingreso al país está siendo administrado", dijo el Presidente al brindar una conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, donde además aseguró que los hospitales modulares para hacer frente a la pandemia "van a estar listos en 15 días".El presidente advirtió hoy que existe una "situación de especulación que muchos no entienden que no pueden hacer", en cuanto a la provisión de insumos necesarios para la prevención del contagio de coronavirus.Además, en una conferencia de prensa en la quinta de Olivos, Fernández apuntó que una cuarentena "liberada" a futuro podría habilitarse después de que sea analizada la "factibilidad, un protocolo y las garantías de control de parte de las autoridades provinciales".