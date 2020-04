Gustavo Posse: “todavía no es el momento de levantar la cuarentena”

Todavía no es el momento de levantar la cuarentena, porque se perdería todo el esfuerzo que se hizo”, opinó el intendente de San Isidro con respecto a la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19.El jefe comunal agregó que no hay complejidad médica suficiente en el país para afrontar un brote de esta enfermedad infecciosa. “Hay una autoridad nacional que es la que decidirá el momento de levantar el aislamiento, pero no se puede liberar todo en pocos días como si el problema estuviera superado”.Con respecto al resultado de la cuarentena en el Partido de San Isidro, Posse señaló: “Durante el último mes y medio en el distrito hubo 5.500 personas que volvieron de Estados Unidos y Europa, donde se registró la mayor cantidad de contagios y muertes. Con el aislamiento social hubo unos 30 internados, lo que nos indica que la cuarentena funcionó”.