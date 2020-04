Hubo acuerdo para el congelamiento de las cuotas en la enseñanza privada

La información fue difundida a Télam por fuentes del Ministerio de Educación, luego de una serie de reuniones y contactos mantenidos en el marco de la prevista merma de ingresos de múltiples familias a causa las restricciones forzadas por la pandemia de coronavirus.Los informantes dijeron que el acuerdo consta de nueve puntos, entre los cuales figura también el diferimiento del pago de un porcentaje de esos aranceles.El acuerdo fue firmado esta tarde por el ministro Nicolás Trotta; y por los titulares de las carteras de Educación de las 24 jurisdicciones en nombre del Consejo Federal de Educación.Por el ámbito de la enseñanza privada suscribieron Rodolgo de Vincenzi, por la Confederación de Asociaciones de Colegios Privados (CAIEP); Norberto Baloira, por Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); José Alvarez, por el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y Martín Zurita, por la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA/JUNEP).Según el Ministerio nacional, "la realidad de cada una de las 24 jurisdicciones, y dentro de cada una de ellas la de las escuelas de gestión privada y su comunidad educativa, es diferente, presenta particularidades y demanda enfoques diferenciados para atender las necesidades de las familias, de los docentes y no docentes, y de las propias instituciones".Así, "coincidiendo en los principios de solidaridad, compromiso, sensibilidad responsabilidad y esfuerzo compartido, se alcanzaron los siguientes acuerdos entre la Nación, los estados provinciales, la CABA, y las asociaciones que nuclean a las instituciones de enseñanza privada", que se detallan a continuación:- Preservar las fuentes de trabajo de los docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores/as y estudiantes.- Congelar el valor de los aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio; y retrotraer los aumentos que se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto N° 260/2020.- Suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios al arancel que respondan a servicios directos interrumpidos (ej. comedor) u otros servicios extra escolares.- Diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel, facturado para meses subsiguientes en favor de quienes no puedan afrontarlo, tomando como máxima referencia las necesidades para garantizar el pago de sueldos, cargas sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento del Plan de Continuidad Pedagógica.- Flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de los vencimientos de pago de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses) y suprimir las multas y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio.- Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles.- Atender situaciones familiares especiales, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias conforme a la realidad de las familias y de cada institución.- Analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales, a fin de disponer, cuando ello sea posible, un descuento en los aranceles; manteniendo la remisión de información conforme a la normativa aplicable.- Implementar estas medidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación."El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifican que continuarán adoptando medidas que acompañen en la crisis al sector, tales como las de carácter general ya dispuestas, y otras de impacto directo en el sector educativo de gestión privada", agregó la cartera educativa."En tal sentido el Decreto P.E.N. N° 332/2020 y la Comunicación “A” 6948 del B.C.R.A. con relación a la reducción del pago de contribuciones previsionales e impuesto a los créditos y débitos; pago de FONID y suma extraordinaria a las y los docentes; o facilidades para acceder a créditos; entre otros que pudieran implementarse conforme a la evolución de la pandemia", agregó la información oficial emitida esta tarde.De Vincenzi había asegurado hoy que "las instituciones tienen un porcentaje del arancel cuyo pago puede ser diferido a meses subsiguientes", y que eso podía ser "una posible solución".También recordó que el miércoles, por ayer, "hubo una reunión entre el ministro de Educación y las asociaciones que representamos a los colegios privados a nivel nacional. Le manifestamos nuestro apoyo a las medidas que viene tomando el Gobierno nacional de cara a la pandemia y después nos metimos de lleno a tratar el impacto económico que tiene sobre la comunidad educativa a la que nosotros representamos, de más de 17.000 escuelas en el país".