El gobierno extendió el aislamiento hasta que termine Semana Santa

El primer mandatario consideró que con las medidas adoptadas se está "ganando tiempo y lo estamos aprovechando muy bien", en el marco de lo que definió como "una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos".La medida que se extenderá hasta el 12 de abril próximo se adoptó luego de una reunión que el Presidente tuvo con los expertos del Comité de Crisis creado por la pandemia, y luego de una videoconferencia que mantuvo con los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación.En tanto, en la jornada de hoy, el Ministerio de Salud informó que una persona murió y 75 fueron diagnosticadas con coronavirus, por lo que el número de afectados ascendió a 820 desde el inicio de la pandemia.En cuanto a la nueva víctima, se trata de un varón de 58 años, que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, precisó la cartera sanitaria, que señaló que por primera vez se detectaron casos en La Rioja y San Juan.De los 75 casos, "16 fueron registrados en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 13 en Santa Fe, 18 en Córdoba, 4 en Tierra del Fuego, 1 en San Juan, 1 en Corrientes, 2 en La Pampa, 1 en la Rioja, 1 en Mendoza y 1 en Misiones".Teniendo en cuenta el número de casos acumulados, Buenos Aires registra un total de "217 infectados, la Ciudad de Buenos Aires 258, Chaco 69, Santa Fe 90, Córdoba 73, Tierra del Fuego 21, San Juan 1, Corrientes 9, Jujuy 3, La Pampa 3, Entre Ríos 10, La Rioja 1, Mendoza 10, Misiones 2, Neuquén 12, Río Negro 8, Salta 1, San Luis 6, Santa Cruz 9, Santiago del Estero 2, Tucumán 15", mientras que no presentan diagnósticos con coronavirus, Catamarca, Chubut y Formosa.En tanto, más de un centenar de profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y kinesiólogos argentinos, regresó esta noche a Buenos Aires en un vuelo procedente de Europa, donde estaban dando clases en universidades o completando posgrados, para sumarse al equipo sanitario que está trabajando para mitigar el avance del brote de coronavirus, la pandemia que afecta a todo el mundo.Pasadas las 21, un nuevo aplausazo se registró en la Ciudad de Buenos Aires para respaldar y agradecer el trabajo de médicos, enfermeros y demás personal de la salud, en los distintos centros médicos.Entre las medidas económicas para morigerar los efectos de la pandemia, el Gobierno oficializó hoy el congelamiento de las hipotecas y prendas ajustables por UVA hasta el 30 de septiembre. Asimismo, dispuso a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago hasta el 30 de septiembre.Los bancos comenzaron a implementar líneas de crédito a una tasa del 24% anual para asistir a micro, pequeñas y medianas empresas en el pago de salarios, tanto a través de préstamos a corto plazo como adelantos en cuenta corriente, luego de que el Banco Central les diera mayores incentivos para auxiliar a uno de los sectores más golpeados por los efectos de la cuarentena.En cuanto al incumplimiento de las medidas de aislamiento, las fuerzas federales de seguridad ya detuvieron, demoraron o notificaron a unas 13 mil personas en todas las rutas y accesos del país desde que entró en vigencia el decreto de aislamiento social, obligatorio y preventivo para mitigar la propagación del coronavirus, según se informó oficialmente.En el plano internacional, Estados Unidos se consolidó hoy como la nación más afectada por el avance del coronavirus, con más de 135.000 personas infectadas, y su mayor experto en enfermedades infecciosas vaticinó que la pandemia puede causar “millones de casos” y “entre 100.000 y 200.000 muertos” en ese país, donde sin embargo el presidente Donald Trump sostuvo que "no será necesaria una cuarentena".En Nueva York, epicentro de coronavirus en Estados Unidos, el famoso Central Park albergará un hospital de campaña con 68 camas para tratar a pacientes con el nuevo coronavirus, una instalación que comenzó a levantarse este domingo y que se espera pueda estar operativa para el martes.Los casos de coronavirus en España se elevaron a 78.797, lo que supone 6.549 más que ayer, mientras que en las últimas 24 horas se registraron 838 muertes, lo que lleva el total de fallecidos a 6.528, según las últimas cifras publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad.En Brasil, la justicia de ese país ordenó hoy al gobierno central que levante una campaña publicitaria destinada a suspender el aislamiento por la pandemia de coronavirus, mientras las autoridades sanitarias informaron que 22 personas murieron por esa enfermedad en las últimas 24 horas y elevaron a 114 la cantidad de víctimas fatales.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 62.000 personas contrajeron coronavirus y de 3.400 murieron por esa enfermedad en las últimas 24 horas en todo el mundo.