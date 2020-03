La AFIP suspende las exclusiones y bajas del monotributo

A través de una resolución que será publicada en el Boletín Oficial, el organismo también establece que ningún monotributista será dado de baja de oficio del régimen por falta de pago de sus obligaciones durante marzo.Las decisiones que beneficiarán a los más de 3.600.000 contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes forman parte del paquete de medidas desplegado por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus.La legislación prevé un conjunto de situaciones que generan la baja de monotributo, y la más extendida es cuando la suma de los ingresos brutos del contribuyente excede el máximo establecido por la categoría disponible.La AFIP además contempla otros motivos, como la venta de algún producto a un valor superior al precio máximo unitario de venta o la existencia de alquileres que superen los topes habilitados por el régimen."El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont definió que esos cruces sistémicos no serán realizados en marzo", precisó el comunicado de prensa.Además indicó que el mecanismo vigente establece que un contribuyente es dado de baja cuando no paga diez cuotas consecutivas."La AFIP resolvió que marzo no será computado a los efectos de contabilizar el período necesario para la aplicación de las bajas automáticas", concluyó.