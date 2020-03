Jorge Macri pidió “compromiso con el aislamiento” ante el embotellamiento en la Panamericana

El jefe comunal además propuso que “el transporte logístico ingrese de noche a la Ciudad de Buenos Aires para aliviar la circulación en las horas pico”.Luego de los feriados de los últimos dos días y del fin de semana, hubo un gran congestionamiento vehicular en el control de tránsito en la Panamericana a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que Macri enfatizó: “Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que funcione la cuarentena”.“Cada uno tiene que ser consciente de que pueden llevar el virus a su casa y matar a alguien de sus afectos; hay que tener compromiso con el cumplimiento del aislamiento”, remarcó el intendente en declaraciones a la señal A24.El responsable del distrito bonaerense de la zona norte que limita con la Capital Federal explicó que “no hay ninguna duda de que la Panamericana es un embudo de millones de personas que vienen desde muy lejos y donde se combina el tránsito del transporte público y de carga que viene a abastecer a la Ciudad de Buenos Aires”.“Tal vez sea una solución que el transporte logístico ingrese durante la noche para no estar en la hora pico cuando tiene que ingresar a la Ciudad mucha gente que presta servicios esenciales”, sugirió.Al respecto, el intendente mencionó que ayer estuvo reunido con otros municipios de zona norte para ajustar medidas “y nos llamó el presidente Alberto Fernández porque estaba preocupado por la cantidad de autos en los controles de la Panamericana”.“En el municipio de Vicente López el nivel de acatamiento es alto: la gente lo está cumpliendo bien, pero eso no quiere decir que no hayamos tenido que estar todo el tiempo presente con patrullas, motos y hacer cortes en los accesos a la Panamericana ayer”, destacó.En relación con el vínculo con el Gobierno nacional y provincial, el referente provincial del PRO consideró que “todos estamos trabajando con dedicación codo a codo, sin camisetas políticas”, ya que, “si a la incertidumbre por el coronavirus le agregáramos tensiones políticas, sería el caos”.“No estamos en el peor momento de la pandemia: vendrán momentos muy dolorosos y hay que prepararnos; la única manera es el compromiso individual junto al trabajo colectivo y acá hay alguien que comanda y un ámbito donde nosotros podemos opinar, pero cuando se toma una decisión no se discute”, concluyó.