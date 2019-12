El HCD de San Isidro aprobó la Fiscal Impositiva y el Presupuesto para el año 2020

Notas relacionadas: Notas relacionadas: - El municipio de San Isidro asegura que las tasas subirán por debajo de la inflación

A primeras horas de la tarde comenzó a tratarse en el Concejo Deliberante de San Isidro la ordenanza fiscal e impositiva para el año 2020. Tal como había ocurrido durante las semanas previas, desde la oposición, y en especial desde el bloque de Convocación, expresaron su repudio a lo que ellos consideran un “tarifazo inaceptable” que puede llegar a más del 115%.Sin embargo, tras una propuesta presentada a última hora en la sesión de hoy por la Concejal Sarmiento de Unidad Ciudadana, el oficialismo y los bloques del PJ, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador aprobaron una propuesta que contempla un aumento de tasas fijo de 20% en enero, con otro acumulativo de 15% en marzo, y después, para el resto del año, aumentos conforme a la inflación que defina el INDEC mes a mes, pero nunca superando el valor final de inflación que se registre en el año.Durante la sesión se vieron duros cruces con fuertes acusaciones entre los concejales, en especial el concejal Beccar Varela recriminó duramente a sus pares de Convocación por escrachar y publicar los números telefónicos de los ediles del Frente Renovador.Finalmente la ordenanza fiscal impositiva fue aprobada por concejales y mayores contribuyentes por 33 votos afirmativos y 14 votos negativos.Más tarde, y tras un largo receso, se trató en el recinto el Presupuesto 2020.Desde el bloque del Frente de Todos presentaron algunas modificaciones al proyecto enviado desde el ejecutivo, en especial las modificaciones tiene que ver con dar un mayor enfoque social al presupuesto 2020.Las modificaciones fueron agregadas y finalmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2020 fue aprobado por 17 votos contra 7 negativos.Al respecto, el concejal oficialista, Pablo Fontanet, expresó: “Estamos hablando del presupuesto de más de 17.000 millones de pesos, cuando uno empieza analizar el presupuesto se da cuenta que con errores y aciertos, el estado municipal trata de estar presente a lo largo de la vida del vecino, desde su concepción hasta la vejez con ofertas de salud, con ofertas en el área de cultura, educación, deportes, a través de distintos programas de tercera edad como Juventud Prolongada, tratando de mejorar los espacios públicos, que en momentos de crisis es el destino del vecino que no pueden ir a un cine, a un teatro”.“Celebro que desde algún sector de la oposición se pueda conversar con responsabilidad y que podemos trabajar modificaciones que seguramente terminan enriqueciendo el proyecto original, porque seguramente quién hace la propuesta le da una mirada complementaria a la mirada que tenemos nosotros en el oficialismo y eso enriquece la democracia y enriquece a las instituciones. Creo que es el mejor presupuesto posible al que podemos arribar a través de consensos”.“La matriz presupuestaria San Isidro hace años que la misma y resulta extraño que aquellos que defendían esa matriz en este recinto, hoy la cuestionen y voten en contra”, expresó Fontanet en clara alusión al Concejal Castellano, y agregó “demostramos hoy que no tenemos problemas en consensuar, pero para consensuar hace falta voluntad de las dos partes y cuando una de las parte quiere consensuar desde el ataque no se puede”.Por su parte, el presidente del HCD, Andrés Rolón, destacó la vocación de diálogo y la buena predisposición a mantener el sano espíritu legislativo de la mayoría de los bloques que integran el legislativo local.“La democracia es trabajar para lograr consensos, por lo que estamos satisfechos de que se haya podido aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva”, afirmó el presidente del HCD de San Isidro, Andrés Rolón.