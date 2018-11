En el HCD, Tigre reconoció a vecinos que participaron de las finales de los Juegos Bonaerenses

El intendente Julio Zamora entregó distinciones a más de 100 personas por su destacado desempeño en la ciudad de Mar del Plata. En deporte y cultura, la delegación local obtuvo un total de 16 medallas de oro, 6 de plata y 13 de bronce y se ubicó en el puesto 12 entre más de 130 municipios.



En un acto realizado en los jardines del Honorable Concejo Deliberante (HCD), el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a su equipo de trabajo, distinguió a más de 100 vecinos que participaron de las finales en Juegos Bonaerenses, en la ciudad de Mar del Plata. El jefe comunal felicitó a alumnos y profesores por representar con valores y compromiso al municipio.



"Estamos orgullosos por la amplia convocatoria que tuvo nuestro deporte y cultura en los juegos. Es fundamental tener jóvenes que, a través de diversas disciplinas, pueden mostrar un poco lo que es Tigre", expresó Zamora, quien añadió: "Las políticas que llevamos adelante desde el gobierno local tienen que ver con la inclusión y generar un proyecto de vida para chicos y chicas".



Tigre cosechó 16 medallas de oro, 6 de plata y 13 de bronce, ubicándose así, en el puesto 12 entre más de 130. La presidenta del HCD, Alejandra Nardi, remarcó la importancia de incentivar a la comunidad joven a realizar deportes y agregó: "El compañerismo y la vida sana son baluartes que buscamos fomentar permanentemente en los polideportivos. Es una alegría recibir a los chicos, esperamos que el año que viene sean muchos más".



Los deportes y disciplinas culturales en los que se destacaron los vecinos tigrenses fueron: fútbol, gimnasia artística, tenis, ping pong clásico y adaptado, natación, taekwondo, skate, beach vóley, patín artístico, atletismo, danza folclórica, pintura, poesía, narración y teatro juvenil.



"Más allá del resultado, fue sumamente importante la participación de los chicos porque es un alimento para su óptimo desarrollo. Felicito la labor del cuerpo de profesores porque sin ellos esto no sería posible", sostuvo la concejala, Gisela Zamora.



Iara, quien participó de la competencia en patín artístico, puntualizó en la experiencia de ser parte de la delegación y comentó: "Fue la primera vez que competí y la verdad que lo disfrute mucho". Por su parte, Felipe Miguez, dijo: "Arranqué nervioso pero a medida que iba pasando el torneo me fui soltando y la pase genial junto a mis compañeros y amigos".



Durante el evento, hubo una mención especial para deportistas que integraron la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, donde los representantes tigrenses cosecharon 3 medallas de oro y 2 de bronce en canotaje, remo, rugby y squash. El canotista Joaquín Lucak, compitió en la cita olímpica y agradeció el reconocimiento del municipio: "Me parece bárbaro la realización de este acto para que la gente pueda conocernos un poco más. Si bien no obtuve medalla, realmente la pase genial".



El Municipio de Tigre posee 17 polideportivos y más de 300 talleres culturales, lo que permite el perfeccionamiento y las prácticas de deportes y disciplinas de niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, para disputar competencias de esta envergadura. Además, continúa la construcción del centro deportivo N°18 en el barrio La Mascota de Benavídez.



Estuvieron presentes: los concejales Luis Samyn Ducó, Sonia Gatarri, Rodrigo Molinos y Daniel Macri; el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti; el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni; la directora general de Inclusión Social, Marisa Peguri y el director de Entidades Intermedias, Ariel Arnedo.