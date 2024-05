Comenzaron las clases en la Universidad Nacional del Delta

La UNDelta abrió sus puertas con un emotivo evento que contó con la presencia del intendente Juan Andreotti y otras figuras destacadas. Más de 1000 inscriptos arrancaron su formación en una variedad de diplomaturas gratuitas y semipresenciales.

La institución educativa abrió sus puertas a través de un evento que reunió al intendente de San Fernando Juan Andreotti, docentes, estudiantes, autoridades y demás miembros de nuestra comunidad.

Iniciaron las clases en la Universidad Nacional del Delta y, con la idea de que esta institución funcione como “un punto de encuentro para toda la región", se llevó a cabo un evento abierto donde estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad pudieron intercambiar ideas y conocer las instalaciones de la universidad.

Luego de la apertura, el intendente Andreotti comunal expresó: “Es un día histórico para San Fernando, otro orgullo que como ciudad y como comunidad hemos logrado. Hoy tener esta universidad regional, de Tigre, San Fernando y Escobar donde la primera sede sea en nuestra ciudad con el centro universitario que cuenta el municipio, nos llena de alegría. Quiero agradecer a aquellos que más hicieron para que esto sea posible. A Sergio Massa por su empuje y fuerza, a Malena Galmarini por su impulso y a Alicia Aparicio, que siendo diputada fue coautora de la ley”.

“Comenzamos hoy con las diplomaturas. Además, estamos con una presentación judicial donde ya la jueza nos reconoció como universidad y estamos esperando que dispongan de los fondos para la universidad. Yo no creo en ese país del sálvese quien pueda, ni en la ley de la selva, donde la libertad está en poder pisar al que esté un poco más abajo que vos. No hay manera de avanzar si no es de manera colectiva y San Fernando es un ejemplo de eso”, finalizó el intendente.

“Es una alegría por fin tener una universidad cerca, en la zona”, aseguró Valentín, estudiante de la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor y Empresarial. Y agregó: “Estoy con mucho entusiasmo de seguir adquiriendo conocimientos e incorporando nuevas herramientas para el desarrollo de mi emprendimiento”.

Por su parte, Camila, estudiante de la UNDelta y vecina de islas, compartió: “Para los isleños es muy importante que exista una universidad que nos quede cerca y que además tenga en cuenta al Delta a la hora de pensar sus diplomaturas, carreras y cursos”.

La Universidad Nacional del Delta es una universidad regional, entre cuyos principales impulsores se destacan Malena Galmarini -quien desde hace más de diez años, a través de la creación del Centro Universitario de Tigre (CUT), trabajó en favor del acceso a la educación superior en la región- Juan Andreotti, intendente de San Fernando, y Alicia Aparicio, concejal de San Fernando. Ambos participaron del evento de inicio de cursada.



En ese sentido, la Rectora de la Universidad Nacional del Delta, Carolina Farías, aseguró: “Los estudiantes son el corazón de la universidad y queremos agradecerles por la confianza. Es imposible para nosotros hacer una universidad si no es en alianza estrecha con los estudiantes, los docentes y toda la comunidad”.

Con más de 1000 inscriptos, las diplomaturas que comenzaron a dictarse en la UNDelta son:

- Negocios Digitales e Innovación

- Desarrollo Emprendedor y Empresarial

- Gestión del Desarrollo Territorial Sostenible

- Estrategias de Marketing para Empresas Turísticas

- Seguridad Social

- Educación en Contextos de Vulnerabilidad

- Manejo de Incendios Forestales y Restauración de Ecosistemas

Todas ellas son gratuitas, con modalidad semipresencial y tienen una duración de entre cuatro y seis meses.