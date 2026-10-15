Juan Cervetto y el cónsul de Paraguay analizaron las necesidades de la comunidad paraguaya en Tigre

El concejal de Tigre mantuvo un encuentro con Alfredo Arístides Porro Campos para abordar las necesidades y los aportes de los residentes paraguayos. También participó Julio Manuel Lizarraga, del Rotary Club de Don Torcuato.

Las necesidades de los residentes paraguayos en Tigre y las posibilidades de cooperación entre instituciones fueron los ejes de una reunión entre el concejal Juan José Cervetto y el cónsul general de Paraguay en la Argentina, Alfredo Arístides Porro Campos.

El encuentro se realizó en la sede consular de la República del Paraguay y contó con la participación de Julio Manuel Lizarraga, vicepresidente del Rotary Club de Don Torcuato.

Durante la reunión, los participantes abordaron la realidad de la comunidad paraguaya en las distintas localidades del distrito, sus necesidades y sus aportes a la vida local. La agenda también contempló la posibilidad de coordinar acciones conjuntas y fortalecer la cooperación entre la representación diplomática y las instituciones del territorio.

Tras el encuentro, Cervetto destacó la importancia de sostener estos espacios de diálogo institucional.

“La importancia institucional, social, económica y cultural de este tipo de reuniones permite fortalecer el vínculo entre el gobierno municipal y la representación diplomática paraguaya en la Argentina”, señaló el concejal.

La participación de Lizarraga sumó la perspectiva de las instituciones intermedias, con vistas a acompañar las iniciativas comunitarias que puedan surgir del trabajo conjunto.

La reunión se inscribe en una agenda de vinculación orientada a mantener el diálogo con la representación consular y abordar cuestiones relacionadas con la comunidad paraguaya que reside en Tigre.