Trabajadores despedidos de Ecocarnes reclaman su reincorporación y apuntan al sindicato

Los operarios denunciaron que las cesantías alcanzaron principalmente a trabajadores con licencia por accidentes laborales o enfermedad. Reclaman continuidad laboral, cuestionan la respuesta gremial y convocaron a manifestarse frente a la planta de la Ruta 202.

Los trabajadores despedidos del frigorífico Ecocarnes convocaron a una manifestación frente a la planta de la Ruta 202 para reclamar la continuidad laboral y cuestionar la falta de respuestas de sus representantes gremiales. La protesta fue anunciada para mañana a las 8, en medio de la incertidumbre sobre la situación de la empresa.

El conflicto se originó con una serie de despidos concretados el 21 de septiembre. Según denunciaron los operarios en un comunicado titulado “¡Queremos trabajar!”, las cesantías afectaron principalmente a empleados que estaban de licencia por accidentes laborales o enfermedad.

De acuerdo con el documento, la empresa justificó las desvinculaciones con el argumento de que no contaba con puestos adecuados para las capacidades de quienes se encontraban en recuperación. Los trabajadores sostienen que quedaron sin empleo antes de completar sus procesos de curación, pese a que las lesiones se habían producido durante el desempeño de sus tareas.

Incertidumbre por la situación de la planta

Los operarios también vincularon el conflicto con la situación financiera de la firma y la falta de certezas sobre el futuro laboral en el establecimiento.

“Desde entonces se hizo pública la grave situación financiera de la empresa y un montón de rumores corrieron dentro y fuera del matadero, principalmente sobre el futuro de las condiciones de trabajo de las 500 personas que aún siguen bajo relación laboral”, expresaron en el comunicado.

En el mismo escrito, señalaron las dificultades que atraviesan tanto los despedidos como quienes continúan trabajando en la planta. Según su planteo, mientras el personal activo sostiene la producción sin certezas sobre sus salarios, los trabajadores que sufrieron lesiones laborales quedaron fuera de la empresa.

Reclamos a la representación gremial

Los despedidos también cuestionaron la respuesta del sindicato y de la Comisión Interna ante las cesantías. “A casi un mes de nuestro despido no hemos recibido del Sindicato ni de la Comisión Interna una respuesta a la altura de la situación”, afirmaron.

Frente a ese escenario, convocaron a la unidad de los trabajadores de toda la planta y reclamaron que sus representantes asuman un papel activo en el conflicto.

“Queremos la continuidad laboral y de nuestros derechos. Sabemos que las circunstancias son complicadas, pero eso no se va a lograr mirando para otro lado, sino con unidad y decisión”, concluyeron.

La convocatoria quedó fijada para mañana Vernes 15 a las 8, en la puerta del frigorífico sobre la Ruta 202.