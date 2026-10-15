La Ciudad de Buenos Aires lanzó un plan para pagar deudas de ABL y Patentes con hasta 100% de quita de intereses

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires podrán regularizar deudas de ABL y Patentes con una quita de hasta el 100% de los intereses y alternativas de financiación sin costo. El plan estará disponible desde este jueves 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

La propuesta contempla dos modalidades: quienes cancelen la deuda al contado accederán a una condonación total de los intereses, mientras que quienes opten por pagar en hasta 12 cuotas tendrán una quita del 50% y no abonarán intereses de financiación. En este último caso, las cuotas se cobrarán mediante débito automático.

El régimen comprende obligaciones vencidas antes del 1 de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa. El límite es de $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto, calculado sobre el capital original adeudado, sin incluir intereses.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó la iniciativa con las medidas adoptadas sobre el impuesto automotor y sostuvo: “además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día”.

También afirmó: “siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”.

Cómo adherirse al plan de facilidades de AGIP

La adhesión se realiza íntegramente por internet, desde el Portal del Contribuyente de AGIP. Para iniciar el trámite, hay que ingresar a la plataforma y seleccionar la opción “Planes de Facilidades”.

Luego, se debe elegir el impuesto que se desea regularizar, revisar la deuda, definir la modalidad de pago y validar los datos solicitados. Quienes opten por el débito automático tendrán que informar el CBU de la cuenta bancaria desde la que se realizarán los pagos.

Para completar la adhesión, es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

El nuevo plan se incorpora a las alternativas que la AGIP implementa para simplificar los trámites tributarios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes porteños.