CACIT y Ferrocarriles Argentinos analizaron cómo reducir el impacto de los cortes en Tigre

Ferrocarriles Argentinos y la Cámara de Comercio e Industria de Tigre acordaron avisar con al menos 15 días de anticipación las suspensiones del servicio. Las obras continuarán hasta abril y el sector turístico pidió ampliar los horarios de fin de semana y evitar cortes simultáneos en los dos ramales.

Las interrupciones del servicio ferroviario durante los fines de semana seguirán vinculadas a las obras de infraestructura, que se extenderán hasta abril. Frente al impacto que los cortes generan en la actividad turística del Delta, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) y la Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT) acordaron que las suspensiones se comuniquen con un mínimo de 15 días de anticipación.

El compromiso apunta a que los operadores turísticos puedan organizar sus actividades y advertir a los visitantes antes de que se produzcan las interrupciones. Durante la reunión también se planteó la necesidad de extender los horarios del servicio los sábados y domingos y evitar que los dos ramales queden interrumpidos simultáneamente.

Del encuentro participaron el presidente de FASE, José Piran; el gerente general de Ferrocarriles Argentinos, Hugo Vallone; el titular de CACIT, Pablo Senestrari; el vicepresidente de la entidad, Eduardo Regondi, y prestadores turísticos de la zona.

Las obras continuarán hasta abril

Las autoridades ferroviarias confirmaron que los trabajos de infraestructura se prolongarán hasta abril, por lo que las suspensiones temporales de los fines de semana continuarán durante ese período.

La situación genera preocupación entre los prestadores turísticos, que señalaron el impacto de las interrupciones sobre la llegada de visitantes y la actividad comercial vinculada al Delta.

En ese contexto, los representantes del sector plantearon que se amplíen los horarios de atención ferroviaria durante los fines de semana para que los turistas puedan permanecer más tiempo en el destino. También propusieron organizar los trabajos de manera que los dos ramales no se interrumpan al mismo tiempo.

Avisos anticipados y una alternativa de transporte

Además del compromiso de comunicar los cortes con al menos 15 días de anticipación, las partes acordaron trabajar en una campaña informativa para orientar a los pasajeros durante el período de obras.

La propuesta contempla elaborar una pieza de comunicación con información sobre el Tren de la Costa, presentado como una alternativa de transporte para los usuarios y turistas mientras continúen los trabajos.

El objetivo de las medidas es facilitar la planificación de las visitas y reducir las dificultades que las interrupciones ferroviarias generan para los comercios y prestadores turísticos de Tigre y el Delta.