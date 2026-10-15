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San Isidro

San Isidro tendrá 142 representantes en la final de los Juegos Bonaerenses 2026

San Isidro tendrá 142 representantes en la final de los Juegos Bonaerenses 2026
La delegación viajará el domingo 18 de octubre a Mar del Plata para participar de la 35ª edición del certamen provincial, que se desarrollará del 19 al 23. Competirán en disciplinas deportivas, culturales y adaptadas.

Un total de 142 vecinos de San Isidro participará de la final de los Juegos Bonaerenses 2026, que se realizará en Mar del Plata del 19 al 23 de octubre. La delegación, integrada por jóvenes y adultos mayores, consiguió su lugar tras superar las instancias locales, regionales e interregionales del certamen.


Los representantes del distrito competirán en disciplinas deportivas, culturales y adaptadas. Antes del viaje, el Municipio les entregó la indumentaria que utilizarán durante las jornadas de competencia.


La salida hacia la ciudad balnearia está prevista para el domingo 18 de octubre, a las 11, un día antes del comienzo de la etapa final de la 35ª edición del torneo provincial.


Las disciplinas en las que competirá San Isidro


La delegación participará en una amplia variedad de propuestas, entre ellas acuatlón, atletismo, fútbol 11, fútbol 5 femenino, gimnasia artística, natación, patín, rugby seven y taekwondo WTF.


También habrá representantes en goalball, tenis de mesa, bochas, caminata, tango, fotografía y freestyle, entre otras disciplinas.


Qué recibieron los integrantes de la delegación


Como parte de la preparación para el viaje, cada participante recibió un kit de indumentaria compuesto por una campera, dos remeras y un pantalón de jogging.


Los Juegos Bonaerenses, que este año celebran su 35ª edición bajo el lema “La Pasión de una Provincia”, reúnen propuestas deportivas y culturales en más de 100 disciplinas.

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