Salud bonaerense convoca a donar sangre ante la caída de voluntarios

El Centro Regional de Hemoterapia La Plata registró 1.674 donantes en septiembre, un 22% menos que en el mismo mes de 2025. Salud bonaerense busca aumentar las donaciones para garantizar las reservas destinadas a transfusiones.

El Centro Regional de Hemoterapia La Plata registró 1.674 donantes de sangre en septiembre, un 22% menos que en el mismo mes de 2025. Frente a esa caída, el Ministerio de Salud bonaerense convocó a la población a donar para garantizar las reservas necesarias para las transfusiones.

Durante el mes pasado se acercaron al centro un promedio de 64 personas por día, una cifra inferior a las entre 100 y 120 donaciones diarias que se consideran necesarias para responder a la demanda, según explicó Estela Campanaro, jefa de Sala de Donación del establecimiento.

La comparación interanual refleja la magnitud del descenso: en septiembre de 2025 se habían registrado 2.150 donantes, frente a los 1.674 de este año. La diferencia es de 476 personas.

Cómo afecta la baja de donantes a las reservas de sangre

La directora del Instituto de Hemoterapia, Laura González, explicó que las colectas externas permiten compensar parte de la disminución registrada en el centro platense, aunque remarcó la necesidad de incrementar las donaciones.

“Estamos equilibrando la baja de donantes en el Centro Regional con las colectas externas que se realizan en distintos puntos de la ciudad, pero es fundamental que podamos incrementar la donación en general para garantizar el stock de sangre”, señaló.

La funcionaria aclaró que el escenario no constituye una situación crítica, aunque advirtió sobre la importancia de sostener la convocatoria y promover la donación voluntaria de manera habitual.

“Si bien no se trata de una situación crítica, es un llamado de atención importante para renovar nuestra convocatoria, porque es trascendental que se pueda instalar a la donación de sangre en la agenda cotidiana de las personas; sin la necesidad que algún familiar o conocido la necesite”, sostuvo González.

Dónde y cuándo donar sangre en La Plata

Quienes quieran donar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia La Plata, ubicado en calle 71, entre 26 y 27.

Los horarios de atención informados son:



De lunes a viernes: de 7 a 15.



Sábados: de 7 a 13.



La convocatoria busca sumar donantes voluntarios para recuperar los niveles de donación y contribuir a garantizar la disponibilidad de sangre para las transfusiones.