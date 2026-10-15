Tecnópolis: una diferencia de $20.700 millones y 70 puntos que definirán la concesión

Perfeta Producciones ofreció $204.000 millones por la concesión de Tecnópolis, unos $20.700 millones más que Buenos Aires Arena. La AABE deberá evaluar proyectos y planes de inversión que concentran 70 de los 100 puntos del concurso.

La concesión de Tecnópolis por 25 años enfrenta a dos propuestas con una diferencia económica de $20.700 millones. Perfeta Producciones S.A. presentó una oferta total de $204.000 millones, por encima de los $183.300 millones de Concesión Villa Martelli BAA SAPU, vinculada a Buenos Aires Arena. Sin embargo, el monto ofrecido es solo una parte de la evaluación que deberá resolver la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La diferencia entre ambas propuestas ronda el 11% a favor de Perfeta. Si se distribuyen los montos totales entre los 300 meses previstos para la concesión, la oferta equivale a un canon mensual de $680 millones, mientras que la de Buenos Aires Arena representa $611 millones, el valor establecido como base en el pliego.

Los proyectos y las inversiones concentran la mayor parte del puntaje

El concurso contempla un máximo de 100 puntos para determinar la adjudicación. El proyecto presentado por cada competidor puede sumar hasta 40 puntos y el plan de inversión, otros 30. El canon ofrecido aporta hasta 20 puntos, mientras que los antecedentes representan los 10 restantes.

Con los datos económicos consignados, Perfeta supera a Buenos Aires Arena en el canon propuesto. También se le atribuye una ventaja en el rubro antecedentes. No obstante, los dos componentes de mayor peso —el proyecto y el plan de inversión— reúnen 70 puntos y todavía deben ser evaluados por la AABE.

Por eso, la diferencia entre las ofertas económicas no alcanza por sí sola para anticipar el resultado. La calificación de las propuestas técnicas y de inversión tendrá un peso determinante en la resolución del concurso.

Fénix y AEG, frente a la alianza de Buenos Aires Arena con Live Nation

Detrás de la propuesta de Perfeta aparece una alianza vinculada a Fénix Entertainment, AEG Worldwide y CMN. AEG desarrolla negocios en instalaciones, música, deportes, distritos de entretenimiento, bienes raíces y venta de entradas, y declara recibir más de 100 millones de asistentes por año.

En el plano local, Marcelo Fígoli, empresario de Fénix Entertainment y fundador de Perfeta, amplió su actividad en el sector del entretenimiento y la gestión de espacios. Entre los antecedentes mencionados figura la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, en Mendoza.

La otra propuesta corresponde a Buenos Aires Arena, vinculada a la operación del Movistar Arena. La compañía cuenta con el respaldo de Live Nation Entertainment, que en junio adquirió una participación mayoritaria en la sociedad. La Nación conservó una participación accionaria significativa y busca mantener y ampliar su cartera en el negocio del entretenimiento en vivo tras ceder el control del Movistar Arena.

Una concesión por 25 años

El predio de Tecnópolis se destinará a actividades recreativas, de esparcimiento y ocio, con la posibilidad de incorporar propuestas complementarias deportivas, culturales y comunitarias.

La concesión prevista por 25 años pone en juego tanto el canon que recibirá el Estado como los proyectos y las inversiones comprometidos para el desarrollo del espacio. La definición dependerá de la puntuación final de los cuatro rubros establecidos en el pliego, más allá de cuál de los competidores haya presentado la oferta económica más elevada.