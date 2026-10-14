San Martín: el desempleo llegó al 12% y uno de cada tres hogares se endeudó

La segunda Encuesta Municipal de Población de San Martín ubicó la pobreza por ingresos en el 43,8% y la desocupación en el 12%. El relevamiento también detectó altos niveles de informalidad laboral, endeudamiento y morosidad en los hogares.

La pobreza por ingresos alcanzó al 43,8% de la población de San Martín, mientras que el 12% de las personas relevadas se encuentra desocupada. Los datos surgen de la segunda Encuesta Municipal de Población (EMPo), presentada por el Municipio junto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Observatorio de Investigación Demográfica de la Provincia de Buenos Aires.

El informe también expuso las dificultades de los hogares para afrontar sus gastos: el 57% recurre a mecanismos de complemento laboral para llegar a fin de mes y uno de cada tres debió endeudarse, principalmente para comprar alimentos y pagar servicios.

La situación es más crítica en los barrios populares. Allí, la desocupación trepa al 16%, mientras que la morosidad alcanza a casi el 49% de los hogares. Entre los jóvenes, el desempleo llega al 17,2%.

Informalidad laboral y dificultades para pagar las cuentas

La encuesta registró una tasa de informalidad laboral del 42%, otro de los indicadores que describen las condiciones económicas de la población local. En paralelo, el 40% de los hogares de San Martín atraviesa situaciones de morosidad.

El relevamiento se realizó mediante un abordaje territorial presencial en tres corredores estratégicos. Según se explicó durante la presentación, el objetivo es producir información sociodemográfica propia y actualizada para orientar el diseño de políticas públicas a partir de un diagnóstico con rigor científico.

Los resultados fueron presentados en el Campus Miguelete de la UNSAM, con la participación del intendente Fernando Moreira, la diputada nacional Teresa García, la vicerrectora Ana María Llois y el jefe de Gabinete municipal Andrés Alonso.

Moreira apuntó al impacto de las políticas económicas nacionales

Durante el encuentro, el intendente vinculó los indicadores con la situación económica nacional y señaló a la industria como uno de los sectores más afectados.

“Las políticas económicas del gobierno nacional están afectando claramente a la población de San Martín. Probablemente el sector más afectado es la industria, y San Martín es una ciudad industrial”, afirmó.

Moreira también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo: “A tres años de que asumió este gobierno, está claro que este es su modelo. Un modelo de exclusión que no es para todos, sino que deja a millones de argentinos y argentinas afuera”.

Al cerrar su intervención, planteó la necesidad de una mayor participación estatal frente a las dificultades sociales: “Estos números reafirman la necesidad de un Estado presente que intervenga con decisión política para reconstruir el tejido social y garantizar que la dignidad de la gente no sea la variable de ajuste”.