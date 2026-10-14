Tigre realizó una jornada de orientación vocacional con profesionales en el CUT

La actividad convocó a vecinos que buscan opciones universitarias, terciarias o de formación en oficios. Hubo testimonios de profesionales, consultas del público y un recorrido por las instalaciones del Centro Universitario Tigre.

El Centro Universitario Tigre (CUT) fue sede de una nueva jornada de orientación vocacional en la que vecinos y vecinas pudieron conocer experiencias profesionales, plantear sus inquietudes y acercarse a las opciones académicas disponibles en el distrito.

La actividad estuvo dirigida a personas que están definiendo su futuro educativo y evalúan alternativas universitarias, terciarias o carreras de oficios. Además del panel de profesionales, los participantes recorrieron las instalaciones del centro universitario y conocieron la oferta académica local.

Docentes, médicos y abogados compartieron sus experiencias

El encuentro contó con la participación de Adrián Pintos y Rosana Perez, docentes y consejeros escolares; Denis Rafar, médico clínico y concejal; Nadia Olivieri, abogada y secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias; Felipe Sagastume, licenciado en Ciencia Política y subsecretario de Empleo, Formación Laboral y Desarrollo Emprendedor; y Claudia Ligorria, docente de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Durante el panel, los profesionales compartieron sus experiencias sobre la elección de sus carreras y el ejercicio de sus respectivas actividades. El intercambio también permitió que los asistentes realizaran preguntas y plantearan sus dudas.

Cómo obtener más información sobre orientación vocacional en Tigre

La propuesta es impulsada por el Equipo de Orientación Escolar y Extensión Universitaria, dependiente de la Subsecretaría de Educación del Municipio de Tigre, con el objetivo de generar espacios de reflexión y acercar herramientas para elegir una profesión u oficio.

Quienes deseen obtener más información pueden consultar las redes sociales de Educación Tigre en Facebook e Instagram, a través de la cuenta @educaciontigre.