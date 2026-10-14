edición 8265 - visitas hoy 11032

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre realizó una jornada de orientación vocacional con profesionales en el CUT

Tigre realizó una jornada de orientación vocacional con profesionales en el CUT
La actividad convocó a vecinos que buscan opciones universitarias, terciarias o de formación en oficios. Hubo testimonios de profesionales, consultas del público y un recorrido por las instalaciones del Centro Universitario Tigre.

El Centro Universitario Tigre (CUT) fue sede de una nueva jornada de orientación vocacional en la que vecinos y vecinas pudieron conocer experiencias profesionales, plantear sus inquietudes y acercarse a las opciones académicas disponibles en el distrito.


La actividad estuvo dirigida a personas que están definiendo su futuro educativo y evalúan alternativas universitarias, terciarias o carreras de oficios. Además del panel de profesionales, los participantes recorrieron las instalaciones del centro universitario y conocieron la oferta académica local.


Docentes, médicos y abogados compartieron sus experiencias


El encuentro contó con la participación de Adrián Pintos y Rosana Perez, docentes y consejeros escolares; Denis Rafar, médico clínico y concejal; Nadia Olivieri, abogada y secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias; Felipe Sagastume, licenciado en Ciencia Política y subsecretario de Empleo, Formación Laboral y Desarrollo Emprendedor; y Claudia Ligorria, docente de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).


Durante el panel, los profesionales compartieron sus experiencias sobre la elección de sus carreras y el ejercicio de sus respectivas actividades. El intercambio también permitió que los asistentes realizaran preguntas y plantearan sus dudas.


Cómo obtener más información sobre orientación vocacional en Tigre


La propuesta es impulsada por el Equipo de Orientación Escolar y Extensión Universitaria, dependiente de la Subsecretaría de Educación del Municipio de Tigre, con el objetivo de generar espacios de reflexión y acercar herramientas para elegir una profesión u oficio.


Quienes deseen obtener más información pueden consultar las redes sociales de Educación Tigre en Facebook e Instagram, a través de la cuenta @educaciontigre.

Últimas Noticias

Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos precios para autos y motos
Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos precios para autos y motos
San Isidro inicia en noviembre la segunda etapa del Corredor Rolón en Beccar
San Isidro inicia en noviembre la segunda etapa del Corredor Rolón en Beccar
Robos en colectivos del AMBA: cuatro mujeres detenidas tras nuevos allanamientos
Robos en colectivos del AMBA: cuatro mujeres detenidas tras nuevos allanamientos
Villa Martelli: las cámaras de Vicente López frustraron el robo a una fábrica y detuvieron a dos sospechosos
Villa Martelli: las cámaras de Vicente López frustraron el robo a una fábrica y detuvieron a dos sospechosos
Persecución en San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con $37,9 millones
Persecución en San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con $37,9 millones
El FMI pidió focalizar los subsidios y prevé una mejora de la economía argentina en 2027
El FMI pidió focalizar los subsidios y prevé una mejora de la economía argentina en 2027