Autopistas del Sol repavimenta la colectora Oeste de Campana y habrá restricciones al tránsito

inició el martes 13 de octubre en la colectora Oeste del Ramal Campana se extenderán hasta el jueves 22, con reducciones parciales de carriles a la altura del Puente de los Inmigrantes, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención se desarrolla en el kilómetro 50,500 y avanza por sectores, con el cierre de un carril por vez para reducir las complicaciones en la circulación. Según informó la concesionaria, no están previstos cortes totales de la traza principal durante los trabajos.

Qué deben tener en cuenta los conductores

La zona intervenida contará con señalización preventiva durante el desarrollo de las tareas. Autopistas del Sol recomendó circular con precaución, disminuir la velocidad y respetar tanto los carteles viales como las indicaciones del personal que trabaje en el lugar.

La finalización está prevista para el jueves 22 de octubre, aunque el plazo podría modificarse según las condiciones climáticas y el avance de la obra.