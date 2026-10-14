Murió Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: qué se sabe de su fallecimiento

El excampeón mundial mediano sufrió una descompensación durante la madrugada de este miércoles en un bingo de Morón. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 8 y todavía no se determinaron las causas de su muerte.

Jorge “Locomotora” Castro, excampeón mundial de boxeo, murió este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón. Las circunstancias del fallecimiento todavía no fueron determinadas y la investigación quedó en manos de la UFI N.º 8 de ese distrito bonaerense.

Fuentes policiales confirmaron el deceso a la Agencia Noticias Argentinas. Según la información difundida, el exboxeador se descompensó dentro del establecimiento durante la madrugada.

Un parte médico señaló que Castro padecía diabetes y mencionó un posible vínculo entre lo ocurrido y su tratamiento con insulina. Sin embargo, hasta el momento no se establecieron oficialmente las causas de su muerte.

La carrera de Locomotora Castro y su título mundial

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro construyó una extensa trayectoria profesional. Disputó 144 combates, con un balance de 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates.

Su consagración llegó el 12 de agosto de 1994, cuando venció al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y obtuvo el campeonato mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Meses después, defendió la corona en México frente al estadounidense John David Jackson, en un combate que ganó y que quedó entre los más recordados de su carrera. Castro conservó el título hasta el 19 de diciembre de 1995, cuando perdió ante el japonés Shinji Takehara en Tokio, después de cuatro defensas.

Su última pelea profesional fue el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata. En aquella oportunidad derrotó por nocaut técnico a José Luis Herrera.