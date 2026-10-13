Walter Correa puso en funciones a Martín Talotti como delegado del Ministerio de Trabajo en Tigre

El ministro bonaerense Walter Correa encabezó el acto en la sede local, con la participación de dirigentes sindicales, funcionarios provinciales y el senador Fernando Coronel.

El ministro bonaerense Walter Correa encabezó el acto en la sede local, con la participación de dirigentes sindicales, funcionarios provinciales y el senador Fernando Coronel.

Martín Talotti quedó al frente de la Delegación Tigre del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tras un acto encabezado por el ministro Walter Correa que reunió a referentes sindicales de la región y funcionarios del área laboral.

La ceremonia se realizó en las dependencias locales del organismo y contó con la participación de representantes del movimiento obrero de las zonas Norte y Oeste.

Los dirigentes que participaron del acto

La mesa de oradores estuvo integrada por Correa; el director provincial de Delegaciones Regionales, Sergio Sánchez; el secretario general de la CTA Autónoma Zona Norte, Gustavo Mastroiani; el senador provincial Fernando Coronel y el dirigente de Camioneros en la Zona Norte, Andrés Minio.

También asistieron el subsecretario de Relaciones Laborales, Andrés Reveles, y la coordinadora Zona III del Ministerio, María Elvira Vilariño, junto con otros representantes sindicales.

El mensaje de Correa sobre la situación laboral

Durante el encuentro, el ministro bonaerense vinculó la presencia del Estado provincial con las necesidades de los trabajadores y cuestionó la política laboral del Gobierno nacional.

“Pueblo trabajador porque tiene necesidades y está sufriendo muchísimo. Y en eso estamos nosotros, tratando de construir a partir de la centralidad de la clase trabajadora en un contexto de ahogo financiero por parte del Gobierno nacional”, sostuvo Correa.

El funcionario también defendió la política de la administración de Axel Kicillof en materia de empleo público y derechos laborales.

“Desde la Provincia, conducida por el gobernador Axel Kicillof, lo que hacemos es ratificar los derechos de las y los trabajadores, porque al trabajador y la trabajadora se los respeta. Y mientras desde el Gobierno nacional se enorgullecen y se burlan por haber despedido a miles y miles de trabajadores, en la Provincia no se despidió a un solo trabajador porque hay un criterio, hay una voluntad de no hacerlo”, afirmó.