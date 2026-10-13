ATE convocó a un paro nacional para el jueves 15 de octubre: qué servicios se verán afectados

La Asociación Trabajadores del Estado anunció una huelga de 24 horas para el 15 de octubre contra el DNU 70/23. La medida podría afectar la atención en hospitales, ANSES, PAMI y distintos organismos públicos, mientras el gremio marchará al Congreso.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre, con posibles interrupciones en organismos públicos y servicios de distintas jurisdicciones. El sindicato reclama la derogación del DNU 70/23 y anunció una movilización frente al Congreso de la Nación.

La medida alcanza a trabajadores de la Administración Pública Nacional y contempla la participación de empleados provinciales y municipales. El alcance de las interrupciones dependerá de la adhesión en cada sector y de las modalidades que definan las conducciones sindicales.

Qué servicios podrían verse afectados por el paro de ATE

Entre las actividades alcanzadas por la convocatoria figuran la recolección de residuos, los servicios de auxiliares de educación, las guardias urbanas, los controles migratorios y las tareas de agentes de tránsito.

También podrían verse afectadas las inspecciones sanitarias que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas, además de actividades vinculadas con el transporte y la aviación.

La convocatoria incluye a trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), controladores aéreos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según el anuncio sindical, en este último organismo se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.

En los organismos previsionales y de atención social, ATE anticipó restricciones en ANSES y PAMI, donde se atenderían exclusivamente emergencias. También podrían registrarse limitaciones en los medios públicos, el manejo de incendios forestales y las tareas de mantenimiento de plantas nucleares.

Cómo funcionarán los hospitales

En los hospitales se garantizarán guardias mínimas, de acuerdo con lo anunciado por el gremio. También se mantendrá la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.

La prestación efectiva de los servicios dependerá de la adhesión de los trabajadores y de la organización de cada establecimiento. Las representaciones sindicales provinciales y municipales definirán, además, las modalidades de la protesta en sus respectivas jurisdicciones.

A qué hora marchará ATE al Congreso

En la Ciudad de Buenos Aires, ATE convocó a concentrarse desde las 13:30 frente al Congreso de la Nación. La movilización coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

La protesta se desarrollará en paralelo con una sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para las 14. Entre los temas previstos figura el tratamiento del DNU 70/23, además de iniciativas relacionadas con el endeudamiento de las familias y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.

Uno de los puntos centrales será la posibilidad de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión. Los bloques opositores impulsaron la convocatoria, mientras el oficialismo busca sostener los apoyos parlamentarios para evitar que avance el rechazo del decreto.

Por qué ATE reclama la derogación del DNU 70/23

El sindicato fundamentó la huelga en su rechazo al decreto firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión. La organización cuestiona las modificaciones introducidas en distintas áreas de la economía y la regulación estatal, y también planteó objeciones por la derogación de la Ley de Tierras.

En el anuncio de la medida, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo: “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”.

El dirigente también cuestionó el uso de decretos para introducir cambios legislativos: “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, afirmó.

Aguiar vinculó el reclamo con las modificaciones que, según la conducción sindical, favorecen a grandes empresas y afectan regulaciones en distintos sectores. En ese sentido, declaró: “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones”.

El DNU 70/23 ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024. La sesión prevista en Diputados se desarrollará en un escenario de disputa entre el oficialismo y los bloques opositores por el futuro de la norma.

La jornada del jueves reunirá así el paro de los trabajadores estatales, la movilización universitaria y las protestas convocadas frente al Congreso. En el resto del país, las conducciones locales de ATE determinarán los puntos de concentración y las modalidades de participación.