Tigre: estudiantes de El Talar realizaron una muestra artística para construir memoria colectiva

La Escuela Primaria N° 30 de El Talar reunió producciones de estudiantes de primero a sexto grado bajo el lema “Construyendo Memoria”. Participaron las 24 secciones del establecimiento y estuvo presente Gisela Zamora.

La Escuela Primaria N° 30 de El Talar reunió a estudiantes de primero a sexto grado en una muestra interactiva que combinó música, teatro, danza y artes plásticas, con el eje “Construyendo Memoria”. La propuesta contó con la participación de las 24 secciones del establecimiento y la presencia de Gisela Zamora, secretaria de Educación y Promoción Social de Tigre.

La iniciativa se enmarca en los 50 años por la Memoria, la Verdad y la Justicia y forma parte del proyecto institucional de la escuela, que desarrolla estas actividades desde 2025.

El arte como herramienta para construir memoria

Las producciones de los alumnos fueron el centro de la jornada. En el patio se realizaron presentaciones musicales, teatrales y de danza, mientras que la galería se destinó a la exposición de trabajos de artes plásticas.

Las actividades son resultado de un trabajo conjunto entre docentes de Educación Artística, Educación Física e Inglés. El proyecto comienza en marzo y culmina en octubre, durante la Semana de las Artes.

Durante la muestra, Gisela Zamora destacó el papel de los estudiantes, las familias y los docentes en la construcción de una memoria compartida.

“A partir de esta muestra hermosa, lo que se pretende es generar y construir memoria de manera colectiva, con los docentes, la escuela, las familias y los alumnos, quienes fueron los protagonistas e hicieron distintas representaciones artísticas con toda su creatividad para seguir construyendo memoria de forma colectiva”, expresó.

La funcionaria también reconoció la tarea educativa de la institución: “Queremos reconocer el valor de la tarea docente y de la escuela pública, de educar y de transmitir la historia, para que esa historia también funcione como una brújula en este presente tan complejo”.

El trabajo conjunto de la comunidad educativa

La directora de la EP N° 30, Beatriz Santos, señaló que la muestra forma parte de una propuesta que involucra a toda la comunidad escolar y valoró el acompañamiento del Municipio.

“Esta muestra forma parte del proyecto institucional y todos trabajamos en equipo porque esta escuela tiene muy claro que nadie se salva solo. Aquí uno se siente muy acompañado por el Municipio, enseguida nos ayudan a resolver lo que necesitamos, así que estamos muy agradecidos”, afirmó.