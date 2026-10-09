La Libertad Avanza reunió a sus dirigentes en Tigre y puso la mira en las elecciones de 2027.

Dirigentes locales, provinciales y nacionales de La Libertad Avanza se reunieron en Tigre para consolidar el armado territorial. Juan José Cervetto, Miguel Schmukler y Martín Menem participaron del encuentro, en el que plantearon sus objetivos políticos para 2027.

La Libertad Avanza reunió a referentes locales, provinciales y nacionales de la Primera Sección Electoral en Tigre para fortalecer su estructura partidaria y avanzar en la organización política de cara a las elecciones de 2027. Durante el encuentro, el concejal Juan José Cervetto destacó la importancia de la unidad, mientras que el coordinador local, Miguel Schmukler, planteó el objetivo de construir un espacio con aspiraciones de gobernar el distrito.

La convocatoria congregó a dirigentes territoriales del espacio libertario y funcionó como una instancia de coordinación para definir prioridades y consolidar el trabajo partidario en la región.

Cervetto destacó la unidad del espacio libertario

Tras la reunión, el concejal Juan José Cervetto agradeció la invitación del coordinador de La Libertad Avanza en Tigre, Miguel Schmukler, y vinculó la construcción de un equipo político con las posibilidades electorales del espacio.

“Estoy muy contento y agradecido por la invitación del coordinador de LLA de Tigre, Miguel Schmukler, al encuentro de dirigentes de la Primera Sección Electoral, convencido de que el camino de la unidad crea un equipo con poder de ganar las elecciones 2027”, afirmó el edil.

La unidad partidaria y la consolidación de los referentes territoriales fueron algunos de los ejes centrales de la jornada, en la que participaron dirigentes de distintos niveles de representación.

Schmukler planteó el objetivo de gobernar Tigre

El coordinador local de La Libertad Avanza, Miguel Schmukler, puso el foco en la necesidad de fortalecer la organización interna y desarrollar equipos capaces de sostener una propuesta política para el municipio.

“Lo importante es trabajar sobre el concepto de equipo”, señaló.

En relación con el escenario local, Schmukler fue más allá de la consolidación partidaria y explicitó la meta electoral del espacio: “Nosotros, en Tigre puntualmente, nos preparamos para gobernar. Y eso implica tener un partido fuerte, desde donde se ordenen las ideas y del que surjan mejores cuadros”.

De esta manera, el encuentro también sirvió para expresar la intención de los dirigentes libertarios de fortalecer su presencia territorial y preparar una estructura política con vistas a los próximos comicios.

Martín Menem cuestionó la gestión de Kicillof

La reunión contó con la participación del diputado nacional Martín Menem, quien se refirió a la situación de la provincia de Buenos Aires y lanzó críticas contra la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“Fíjense cómo está la salud, la educación, la justicia y la seguridad, que es un baño de sangre en la provincia. Si Dios quiere, vamos a dejar atrás para siempre el populismo”, sostuvo.

Sus declaraciones incorporaron al encuentro una dimensión provincial, en línea con la intención del espacio de consolidar su estructura política en la Primera Sección Electoral.

Referentes políticos participaron de la convocatoria en Tigre

Además de Cervetto, Schmukler y Menem, estuvieron presentes el cineasta Santiago Oria, Federico Furiase y el coordinador seccional Luciano Olivera, entre otros dirigentes.

La convocatoria reunió así a referentes de distintos ámbitos del espacio libertario con el objetivo de afianzar la organización partidaria y avanzar en la construcción política de cara a 2027.