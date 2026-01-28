edición 8003 - visitas hoy 50671

Agenda de verano en el Teatro Pepe Soriano: espectáculos gratuitos para toda la familia en Tigre

El Municipio de Tigre mantiene su agenda cultural de verano con propuestas musicales, teatrales e infantiles gratuitas en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez.

El Municipio de Tigre continúa desarrollando la agenda de verano en el Teatro Pepe Soriano, con una programación de espectáculos gratuitos destinada a toda la familia en la localidad de Benavídez.


La propuesta incluye shows musicales, obras teatrales y espectáculos infantiles, que se llevan adelante en el espacio cultural ubicado en Ituzaingó 2950, con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas del distrito.



Entradas gratuitas y horarios de boletería


Quienes deseen asistir a las funciones pueden retirar las entradas en la boletería del teatro, presentando DNI, de lunes a jueves de 10 a 16 horas, y los viernes de 15 a 20:30 horas.


Desde el Gobierno local remarcan que las entradas son totalmente libres y gratuitas, exclusivas para residentes del partido de Tigre.


Cronograma de espectáculos



  • Viernes 30 de enero – 21 h: “Re Kuarteteros” (Música)

  • Sábado 31 de enero – 21 h: “Las de siempre, un chat de amigas” (Teatro)

  • Domingo 1 de febrero – 21 h: “Pichiculundios” (Infantil)


Más información cultural


Para conocer las próximas fechas y novedades de la agenda cultural, el Municipio de Tigre invita a consultar las redes sociales del área de Cultura:


Facebook: Tigre.Cultura
Instagram: Cultura.Tigre

