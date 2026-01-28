Agenda de verano en el Teatro Pepe Soriano: espectáculos gratuitos para toda la familia en Tigre

El Municipio de Tigre continúa desarrollando la agenda de verano en el Teatro Pepe Soriano, con una programación de espectáculos gratuitos destinada a toda la familia en la localidad de Benavídez.
La propuesta incluye shows musicales, obras teatrales y espectáculos infantiles, que se llevan adelante en el espacio cultural ubicado en Ituzaingó 2950, con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas del distrito.
Entradas gratuitas y horarios de boletería
Quienes deseen asistir a las funciones pueden retirar las entradas en la boletería del teatro, presentando DNI, de lunes a jueves de 10 a 16 horas, y los viernes de 15 a 20:30 horas.
Desde el Gobierno local remarcan que las entradas son totalmente libres y gratuitas, exclusivas para residentes del partido de Tigre.
Cronograma de espectáculos
- Viernes 30 de enero – 21 h: “Re Kuarteteros” (Música)
- Sábado 31 de enero – 21 h: “Las de siempre, un chat de amigas” (Teatro)
- Domingo 1 de febrero – 21 h: “Pichiculundios” (Infantil)
Más información cultural
Para conocer las próximas fechas y novedades de la agenda cultural, el Municipio de Tigre invita a consultar las redes sociales del área de Cultura:
Facebook: Tigre.Cultura
Instagram: Cultura.Tigre