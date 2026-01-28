Agenda de verano en el Teatro Pepe Soriano: espectáculos gratuitos para toda la familia en Tigre

El Municipio de Tigre mantiene su agenda cultural de verano con propuestas musicales, teatrales e infantiles gratuitas en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez.

La propuesta incluye shows musicales, obras teatrales y espectáculos infantiles, que se llevan adelante en el espacio cultural ubicado en Ituzaingó 2950, con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas del distrito.

Entradas gratuitas y horarios de boletería

Quienes deseen asistir a las funciones pueden retirar las entradas en la boletería del teatro, presentando DNI, de lunes a jueves de 10 a 16 horas, y los viernes de 15 a 20:30 horas.

Desde el Gobierno local remarcan que las entradas son totalmente libres y gratuitas, exclusivas para residentes del partido de Tigre.

Cronograma de espectáculos



Viernes 30 de enero – 21 h: “Re Kuarteteros” (Música)

Sábado 31 de enero – 21 h: “Las de siempre, un chat de amigas” (Teatro)

Domingo 1 de febrero – 21 h: “Pichiculundios” (Infantil)



Más información cultural

Para conocer las próximas fechas y novedades de la agenda cultural, el Municipio de Tigre invita a consultar las redes sociales del área de Cultura:

Facebook: Tigre.Cultura

Instagram: Cultura.Tigre