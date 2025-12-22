Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras 79 años al vencer a Deportivo Armenio

Acassuso igualó 1-1 con Deportivo Armenio en la revancha del Reducido y se llevó el global 2-1, logrando un histórico ascenso a la Primera Nacional tras 79 años.

El Cub Acassuso logro un histórico ascenso a la Primera Nacional tras 79 años al empatar 1-1 frente a Deportivo Armenio en la revancha disputada en Ingeniero Maschwitz, llevando el global a 2-1. De esta manera, el Quemero dejará la Primera B para sumarse a la segunda categoría del fútbol argentino en la temporada 2026.

El conjunto de San Isidro había logrado una victoria clave en la ida por 1-0, resultado que le permitió manejar la serie y confirmar su ascenso, que se suma al de Ferrocarril Midland, campeón del Torneo Apertura y Clausura, primer equipo en asegurar la temporada.

El primer gol del partido llegó temprano, a los nueve minutos del primer tiempo, cuando David Escalante convirtió de penal, adelantando a Acassuso y obligando a Armenio a asumir la iniciativa, dado que el marcador global mostraba un 2-0.

En la segunda mitad, Nahuel Troxler igualó el encuentro para Deportivo Armenio a los 25 minutos, devolviendo la esperanza a su equipo, que hasta ese momento perdía por la mínima diferencia en el acumulado.

Pese a los intentos de los locales, Acassuso resistió con determinación y sostuvo la ventaja. El equipo visitante generó algunas ocasiones para liquidar el partido, aunque la falta de puntería no permitió cerrar la serie con mayor comodidad.

Cuando el árbitro Hernán Mastrángelo dio el último silbatazo, se desató la emoción en el plantel de Acassuso, marcando el fin de un periplo de 79 años sin jugar en la segunda categoría. Algunos incidentes menores entre jugadores se controlaron rápidamente gracias a la intervención de ambos cuerpos técnicos.

Para llegar a la final del Reducido, Deportivo Armenio superó a Deportivo Italiano con un global de 2-1 y avanzó tras empatar 1-1 con Argentino de Merlo por ventaja deportiva. Por su parte, Acassuso venció 1-0 a Villa San Carlos y luego igualó 1-1 con Real Pilar, también clasificando por ventaja deportiva.

El historial reciente de ambos clubes refleja trayectorias de perseverancia. Mientras Deportivo Armenio ha alternado temporadas en la B Metro y descendió a la Primera C, Acassuso transitó la Primera C y D. La última presencia del Quemero en la Primera Nacional fue en 1946.

Formaciones:

Acassuso: Federico Tursi, Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz, Lucas Rey, David de Estefano, Kevin Dubini, Agustín Hermoso, Felipe Senn, David Escalante. DT: Ángel Darío Lema

Suplentes: Juan Pablo Domínguez, Juan Pablo Serrizuela, Bruno Dordoni, Elián Robles, Jonathan Raccio, Santiago Scacchi, Bruno Miño, Yair Gómez, Tomás Habib

Deportivo Armenio: Iván López, Nahuel Troxler, Imanol Segovia, Lucas Medina, Simón Ávalos, Gonzalo Maldonado, Nahuel Sica, Santino Lagomarsino, Diego Barrionuevo, Gonzalo Figueroa, Jonathan Herrera. DT: Marcelo Fuentes

Suplentes: Nahuel Nistal, Julián Echeverria, Iván Cardozo, Cristian Gómez, Ramón Gerez, Tobías Luna, Maximiliano Orellana, Luciano Villalva, Tomás Jerez Sayago