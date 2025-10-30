San Isidro refuerza su Patrulla Municipal con 31 nuevos agentes y alcanza los 331 efectivos

El Municipio incorporó 31 nuevos agentes a la Patrulla Municipal, como parte de un plan integral de seguridad que suma personal, móviles y tecnología con inteligencia artificial para fortalecer la prevención del delito.

El Municipio de San Isidro incorporó 31 nuevos agentes a la Patrulla Municipal, en el marco de un plan integral para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en todo el distrito. El acto de egreso fue encabezado por el intendente Ramón Lanús en el Campo de Deportes N°1 de Beccar.

"Dijimos que nos íbamos hacer cargo de la seguridad de San Isidro, y lo estamos haciendo a través de un trabajo coordinado con la Policía Bonaerense y la justicia. Nuestra primera obligación es cuidar a los vecinos", expresó Lanús durante la ceremonia.

En los primeros diez meses de 2025, San Isidro sumó 122 efectivos, y desde el inicio de la gestión, el cuerpo de la Patrulla Municipal alcanzó los 331 agentes activos. Sus tareas incluyen la vigilancia en vía pública, la conducción de patrullas y el monitoreo de cámaras de seguridad.

La incorporación de estos nuevos agentes se complementa con la compra de 51 móviles para reforzar el patrullaje, priorizando las zonas limítrofes con San Martín, Vicente López y San Fernando. El objetivo es mejorar la cobertura territorial y optimizar la respuesta ante emergencias.

Los 31 egresados completaron un curso intensivo de más de seis semanas que abarcó contenidos como educación física, defensa personal, geografía operativa, derecho penal y contravencional, así como comunicación asertiva y emergentología.

El acto contó con la presencia de representantes de las Fuerzas de Seguridad Federales, Prefectura Naval, Ejército Argentino y Policía Bonaerense, además de jueces, fiscales y concejales del distrito.

El sistema de seguridad municipal de San Isidro ya dispone de 331 efectivos, 154 móviles, 46 motos y más de 1.300 cámaras con inteligencia artificial conectadas al Centro de Operaciones Municipal (COM), que opera las 24 horas. Este esquema busca fortalecer la prevención del delito mediante tecnología avanzada y presencia territorial permanente.