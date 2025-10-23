San Isidro inauguró una Escuela Municipal de Arqueros con una clínica de Marcelo Barovero

El Municipio de San Isidro presentó su nueva Escuela Municipal de Arqueros, con una clínica gratuita encabezada por Marcelo Barovero. Más de 30 chicos participaron de la jornada, en el marco del impulso del deporte como herramienta de inclusión social.

El Municipio de San Isidro inauguró la nueva Escuela Municipal de Arqueros, una propuesta gratuita que busca fomentar el deporte y la inclusión social entre los más chicos.

El lanzamiento oficial se realizó ayer en el Campo de Deportes N°1 (Intendente Neyer 1220, Beccar), con una clínica especial dictada por el ex arquero profesional Marcelo Barovero, que reunió a más de 30 jóvenes arqueros.

La escuela funcionará todos los martes, de 18 a 20 horas, bajo la coordinación de los profesores Fabio Bodani y Claudio Farías. Está destinada a niños y niñas desde los cinco años en adelante, que podrán aprender y entrenar técnica, reflejos y fundamentos del puesto.

Durante la jornada inaugural, Barovero, ex arquero de River, Banfield, Vélez y Huracán, entre otros equipos nacionales e internacionales, compartió su experiencia y valores deportivos.

El ex jugador transmitió consejos técnicos y habló sobre la importancia de la disciplina y el trabajo en equipo.

El intendente Ramón Lanús participó del encuentro y destacó el rol del deporte como motor de integración.



“Nosotros apostamos y creemos en el deporte social como una herramienta de inclusión, una forma también de educar y formar a nuestros chicos, una herramienta de integración social. Por eso nuestro compromiso es generar buenos espacios que se puedan aprovechar para generar mayor afición al deporte”, expresó Lanús.



El Municipio viene impulsando programas deportivos en los distintos campos municipales con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer la convivencia comunitaria.

La Escuela Municipal de Arqueros abrió su inscripción el 7 de octubre y continúa recibiendo nuevos participantes.

Los interesados pueden inscribirse a través del TESI (Tramitador Electrónico de la Municipalidad de San Isidro), disponible en: tesi.sanisidro.gob.ar