CASI y SIC se enfrentan en San Isidro por un lugar en la final del torneo de la URBA

El Municipio de San Isidro, capital nacional del rugby, será nuevamente sede de las finales del torneo URBA Top 12. El intendente Ramón Lanús destacó la participación de los dos clubes locales que se enfrentarán este sábado: “Es un orgullo”. Durante los días de partido, habrá un operativo especial de seguridad, limpieza y tránsito para garantizar el orden en la zona.

En lo que promete ser un apasionante clásico sanisidrense, el CASI y el SIC jugarán este sábado 25 de octubre a las 17 horas una de las semifinales en la cancha del CASI. La otra semifinal la disputarán Belgrano Athletic y Newman el viernes a las 20 horas, también en el mismo estadio. Los ganadores de ambos encuentros se medirán en la gran final del sábado 1 de noviembre.

“Es un orgullo para San Isidro, como Capital Nacional del Rugby, ser sede de las finales de este importante torneo y recibir a la URBA. Y también es un orgullo que este año tanto el CASI como el SIC estén en semifinales y que uno de los dos nos representen en la final. Queremos que las hinchadas vengan a alentar a sus equipos y a divertirse, y es muy importante hacerlo con respeto y dar un buen ejemplo”, afirmó Lanús durante la presentación oficial de las finales, que se realizó en el Club Atlético San Isidro.

En el evento estuvieron presentes cuatro jugadores de cada equipo: Juan Bautista Torres Obeid (CASI), Julián Rebussone (Belgrano), Carlos Piran (SIC) y Lucas Marguery (Newman), quienes participaron de la foto oficial con la Copa Macro, junto a los árbitros Mauro Rossi, Pablo Deluca y Tomás Bertazza, encargados de dirigir las semifinales y la final del torneo.

También participaron el presidente de la URBA, Rafael Silvia, y los presidentes de los clubes: Sebastián Delgui (CASI), Matías Rosati (Belgrano), Joaquín Ibáñez (Newman) y Brian Anthony (SIC).

El CASI alcanzó las semifinales luego de 15 temporadas (la última vez fue en 2009), mientras que su último título fue en 2005, cuando derrotó 18 a 17 al SIC. Por su parte, el SIC clasificó a semifinales por sexta temporada consecutiva, desde 2019, y fue campeón en 2023, tras vencer 15 a 12 a Alumni.

Operativo municipal

Durante los días de partido, el Municipio de San Isidro desplegará un operativo integral de tránsito, seguridad y limpieza.

Habrá agentes de tránsito en el recorrido de los hinchas y en el barrio Parque Aguirre, con cortes parciales durante los traslados. También se reforzará la presencia de agentes de seguridad en las inmediaciones del CASI.

El ingreso al Club será por Avenida del Libertador y Juan Cruz Varela, mientras que el acceso al Barrio Parque Aguirre estará cerrado en Escalada, Obligado y Martín Fierro.

Además, se dispondrá de un estacionamiento gratuito para 500 autos en la intersección de Avenida Márquez y Avenida Santa Fe, y se ubicarán baños químicos en el entorno de Juan Cruz Varela y Libertador. El Municipio también realizará operativos de control de venta ambulante para asegurar el orden durante el evento.