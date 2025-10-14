Presentaron en San Isidro el programa “Manos en Red”, que iniciará su etapa en los Centros Faro

La iniciativa, impulsada por el Municipio junto a la Fundación Navarro Viola y la OEI, busca mejorar la atención, el cuidado y los aprendizajes de niños y niñas en los Centros Faro de San Isidro, que fueron elegidos como punto de partida del proyecto nacional.

San Isidro fue elegido como sede piloto del programa nacional “Aprendizajes en la Primera Infancia. Manos en Red”, una iniciativa que busca mejorar la atención, el cuidado, la estimulación y los aprendizajes de los niños y niñas que asisten a los Centros Faro del distrito.

El programa surge de un acuerdo de cooperación entre el Municipio de San Isidro, la Fundación Navarro Viola y la Oficina en Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y fue presentado oficialmente en la Quinta Los Ombúes con la presencia del intendente Ramón Lanús, funcionarios del área de Educación, representantes de ambas instituciones, docentes y miembros de los Centros Faro.

La Fundación Navarro Viola y la OEI, que desde hace cinco décadas trabajan en el acompañamiento de la primera infancia y las personas mayores, eligieron a San Isidro como fase de diseño y prueba piloto del programa, que luego se implementará progresivamente en otros municipios del país.

Desde este mes y hasta mayo de 2026, la experiencia se desarrollará exclusivamente en San Isidro. El intendente Ramón Lanús destacó: “En San Isidro estamos plenamente convencidos de que invertir en la primera infancia es fundamental. Confiamos en que este proceso que se abre hoy nos va a ayudar a mejorar los aprendizajes de los chicos que asisten a nuestros centros, aprovechando para marcar la diferencia en su presente y futuro.”

La propuesta incluye capacitaciones para educadoras, personal y equipos técnicos de los Centros Faro, además de instancias de evaluación diagnóstica y de resultados que permitirán consolidar un modelo sostenible. La Fundación Navarro Viola también aportará libros para equipar las bibliotecas de estos espacios.

Con el fin de optimizar la respuesta estatal, el Municipio articula las áreas de Salud, Desarrollo Humano, Primera Infancia y Educación a través del Gabinete Social, fortaleciendo el trabajo con las familias y la comunidad.

Actualmente, San Isidro desarrolla junto con la Fundación Navarro Viola el programa “Primera Infancia Primero”, que ya benefició a más de 200 familias y 250 niños de 0 a 5 años.

En este nuevo proyecto también participan Fundación Trauma, que aporta un sistema integrado de datos, y Flavia Raineri, especialista en Desarrollo Infantil Temprano.

Finalmente, la secretaria de Educación, Cultura y Trabajo, Mercedes Sanguineti, subrayó: “Esta nueva iniciativa tripartita nos ayudará a mejorar la atención, el cuidado, la estimulación y los aprendizajes de los chicos, siendo muy conscientes de que el trabajo que se da en estos espacios es clave en el futuro de las familias.”