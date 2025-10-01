San Isidro avanza con un plan integral de renovación de plazas y parques en todos los barrios

El Municipio de San Isidro desarrolla un plan integral de puesta en valor de plazas, parques y plazoletas. Se realizan obras de mantenimiento, mejoras en iluminación, mobiliario, forestación y cartelería, con el objetivo de brindar espacios públicos seguros, modernos y accesibles en todos los barrios.

El Municipio de San Isidro lleva adelante un plan integral de revalorización de plazas, parques y plazoletas, con el propósito de que todos los barrios cuenten con espacios públicos seguros, modernos y accesibles.

El programa incluye mantenimiento general, reposición de mobiliario, mejoras en iluminación, jardinería y cartelería, además de obras específicas en cada lugar según las necesidades de los vecinos. En total, son más de 30 espacios verdes intervenidos en todo el distrito.

En Villa Adelina, la Plaza Belgrano fue renovada con un nuevo patio de juegos con pisos de caucho y sanitarios puestos a nuevo. En una segunda etapa, se trabajará sobre la pérgola cultural, postas deportivas y canchas. La Plaza Almirante Brown mejoró sus canteros y sistema de riego, mientras que en el Parque Público del Golf se realizan tareas de forestación y se renueva el estanque, además de sumar nuevas zonas de esparcimiento.

En Beccar, se completó la transformación del Parque Costero Treinta y Tres Orientales y se creó la Plaza El Campito, con juegos e infraestructura deportiva. También se intervinieron las plazas Maestro Santana, Lourdes y Granaderos, además de la Plazoleta Iberlucea, que incorporó rampas, juegos y un sector deportivo.

En San Isidro centro, la Plaza Mitre recuperó su histórico reloj floral, con mejoras en la fuente, mobiliario y riego. La Plaza Hipólito Yrigoyen tuvo trabajos de poda y mobiliario, mientras que los paseos tradicionales como Los Tres Ombúes, El Tala y Los Paraísos fueron renovados con iluminación y nuevos canteros.

En Boulogne, se realizaron mejoras en las plazas San Martín, Nuestras Malvinas y Olazábal, donde la intervención fue integral: juegos, mobiliario, forestación y nuevos canteros. Además, se avanzó en la Plazoleta Estación Boulogne y en la de Rolón y Bulnes con jardinería y mobiliario renovado.

En Acassuso, la Plazoleta del Maestro fue renovada con pintura, puesta en valor de la fuente y jardinería. También se hicieron mejoras en la Plaza Pueyrredón y en plazoletas como Ombú de la Esperanza, Canepa y Obregoso.

En Martínez, la Plazoleta Francisco Romero fue transformada en un espacio peatonal más seguro y accesible, con mobiliario urbano, vegetación y mesas de ajedrez recuperadas. Además, se realizaron tareas de paisajismo en la calle 9 de Julio y se reacondicionaron las estaciones saludables.

En paralelo, el Municipio trabaja en renovación de estaciones aeróbicas, con pintura, reemplazo de equipos y mayor seguridad para los usuarios. También se desarrollan intervenciones de paisajismo en arterias principales como Avenida Márquez, Rolón y Fleming, y se pusieron en valor todas las fuentes de la ciudad.

Por último, se avanza en la actualización de cartelería y señalética, tanto en plazas como en refugios de colectivos y puntos turísticos, con información clara y orientativa para mejorar la experiencia de vecinos y visitantes.