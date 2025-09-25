edición 7878 - visitas hoy 34816

San Isidro homenajeó a Lito Vitale y Bernardo Lozier Almazán como personalidades destacadas

Lito Vitale y Ramón Lanús
El Municipio de San Isidro reconoció a Lito Vitale y Bernardo Lozier Almazán por su aporte a la música, la historia y la cultura local con placas, medallas y libros conmemorativos.

El Municipio de San Isidro reconoció como personalidades destacadas a los vecinos Lito Vitale y Bernardo Lozier Almazán en un acto realizado ayer a la tarde en la Quinta Los Ombúes. Durante la ceremonia, las autoridades del Honorable Concejo Deliberante les entregaron una placa conmemorativa, una medalla y un libro en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la comunidad.


“Como sanisidrenses, debemos sentirnos felices de que personas con su talento, compromiso y generosidad formen parte de nuestra historia y nos inspiren”, afirmó el intendente Ramón Lanús. Y agregó: “Nuestro municipio es un lugar privilegiado porque acoge a personas que, como Lito y Bernardo, dedican su vida a construir y enriquecer nuestra comunidad. Sus obras y su ejemplo nos impulsan a seguir trabajando por un San Isidro que valore la cultura, el arte y la historia.”


Bernardo Lozier Almazán es historiador sanisidrense, custodio del patrimonio local y maestro de generaciones. Fue director del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico “Dr. Horacio Beccar Varela” y del Museo Pueyrredón, cargos que ocupó hasta 2009 tras décadas de servicio. Autor de obras fundamentales como Reseña histórica del Partido de San Isidro (Premio ADEPA-Historia 1986) y Nueva reseña histórica del Partido de San Isidro (2010), es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia y de otras instituciones especializadas. Además, donó su colección de más de 800 ex libris a la Academia Nacional de Bellas Artes.


Por su parte, Lito Vitale, pianista, compositor y productor nacido en Villa Adelina, cofundó a los 13 años la cooperativa M.I.A. —Músicos Independientes Asociados—, un semillero clave del rock progresivo local. Su obra abarca tango, folklore, jazz-fusión y canción. Destacado en formato trío junto a Bernardo Baraj y Lucho González, también compuso para cine y, junto a Juan Carlos Baglietto, ganó el Latin GRAMMY al Mejor Álbum de Tango por Postales del alma (2000). Conductor y curador musical en TV Pública con el programa Anfitrión, recibió además distinciones como los Premios Konex (Arreglador 1995; Instrumentista 2005).


Del evento participaron familiares de los homenajeados y autoridades del HCD. Los reconocimientos se otorgaron bajo las Ordenanzas Nº 9402/2025 y Nº 9407/2025.

