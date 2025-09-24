edición 7896 - visitas hoy 16209

Edictos

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

SANCHEZ KEVIN EZEQUIEL. D.N.I. 42.026.0529, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO PARA LOS RUBROS: CARNICERIA , VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA , VERDULERIA, FIAMBRERIA, VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACEN, DESPACHO DE PAN , (Expediente de habilitación 4112-54585/2022) con domicilio comercial en la calle Cruz del sur N 2055, de la localidad del Talar, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señor LIN QIAN, D.N.I. 92.208.064.---------------

Últimas Noticias

Nicolás Del Caño recorrió Madygraf donde cuestionó al gobierno y la Justicia por el aval a Santilli
La embajada de China respondió al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y rechazó las declaraciones de Scott Bessent
La Cámara Nacional Electoral confirmó a Diego Santilli pero frenó la decisión sobre las boletas
Malena Galmarini estalló tras la decisión de la Cámara Electoral: “Iremos a la Corte”
El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino
El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre
