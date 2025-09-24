.
24.09.2025 - 9:29
Edicto: Transferencia de fondo de comercio
SANCHEZ KEVIN EZEQUIEL. D.N.I. 42.026.0529, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO PARA LOS RUBROS: CARNICERIA , VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA , VERDULERIA, FIAMBRERIA, VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACEN, DESPACHO DE PAN , (Expediente de habilitación 4112-54585/2022) con domicilio comercial en la calle Cruz del sur N 2055, de la localidad del Talar, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señor LIN QIAN, D.N.I. 92.208.064.---------------