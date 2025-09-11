edición 7865 - visitas hoy 3098

Policiales / Tigre

Allanamientos en el Delta: cae un clan que distribuía cocaína en lanchas

Tres personas fueron detenidas en Tigre en el marco de la operación “Family Game”, llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA. La banda familiar distribuía drogas en lanchas desde una guardería náutica en el Delta.

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular un clan familiar dedicado al narcotráfico en el Delta de Tigre. La investigación, bautizada “Family Game”, fue realizada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) bajo coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional, y concluyó con tres personas detenidas y un importante secuestro de armas, vehículos y embarcaciones.


La causa se inició en abril tras la detención en Tigre de un ciudadano boliviano que transportaba 40 kilos de clorhidrato de cocaína en una camioneta. En aquel procedimiento, llevado adelante por la policía bonaerense, un cómplice uruguayo logró escapar.


Desde entonces, el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, instruyó a la división Operaciones Federales de la PFA a continuar con las pesquisas. Las tareas incluyeron intervenciones telefónicas, uso de drones V.A.N.T., helicópteros y seguimientos.


Los investigadores lograron identificar a un clan liderado por un hombre que actuaba junto a su hija y su yerno desde una guardería náutica en Rincón de Milberg, coordinando con el prófugo uruguayo la logística de transporte de drogas.


Con el avance de la investigación, se detectaron siete domicilios vinculados a la organización, entre ellos, dos en islas del Delta. Los allanamientos simultáneos en calles Exaltación de la Cruz, Balcarce, Washington, Callao, Gobernador Marcelino, Arroyo Surubí y Río Capitán permitieron detener al cabecilla, a su hija —encargada de las lanchas— y al responsable del embarcadero.


Durante los procedimientos, en los que también colaboró la Prefectura Naval Argentina, se incautaron:



  • Dos rifles de caza mayor con 73 municiones calibre 7,65.

  • Un revólver calibre 32.

  • Tres embarcaciones.

  • Una camioneta y un auto de alta gama.

  • 14 teléfonos celulares, un GPS, una notebook y documentación de interés.

  • 400 dólares en efectivo.


Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

