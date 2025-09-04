edición 7857 - visitas hoy 38814

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

Finalizó el Operativo Frío en San Isidro: asistieron a 346 personas en situación de calle

San Isidro cerró el Operativo Frío con asistencia integral a personas en situación de calle
El Municipio de San Isidro concluyó el Operativo Frío, un programa de asistencia integral que durante tres meses brindó abrigo, alimentos y contención a personas en situación de calle, alcanzando a 346 beneficiarios.

El Municipio de San Isidro finalizó el Operativo Frío, un programa que se desarrolló durante junio, julio y agosto para asistir a personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas. La iniciativa alcanzó a 346 personas, brindando abrigo, alimentos, atención en salud y acompañamiento social.


El Operativo Frío nace para dar respuesta a una de las manifestaciones más extremas de la exclusión social que es la de las personas en situación de calle. Es una política pública que iniciamos por primera vez el año pasado y sostenemos para responder con presencia y con compromiso para lograr la reinserción de esas personas”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.


El Espacio Papa Francisco funcionó como sede central del operativo, ofreciendo un lugar cálido y seguro para dormir, comer, higienizarse y recibir acompañamiento. Además, se realizaron recorridas nocturnas en distintos puntos del municipio y se habilitó una línea de contacto vía WhatsApp, que permitió a los vecinos alertar sobre situaciones y sumarse activamente como agentes de cuidado.


El programa incluyó la tramitación de DNI, procesos de reinserción laboral, controles de salud (glucosa, presión arterial, test de VIH/Sífilis, aplicación de vacunas), talleres educativos, entrega de indumentaria y actividades culturales y recreativas como cine debate, cocina colectiva, clases de relajación y peluquería.


El éxito del operativo se apoyó también en la colaboración de organizaciones locales, instituciones religiosas, voluntarios y vecinos, cuya participación permitió garantizar respuestas rápidas y fortalecer redes de contención basadas en la confianza.

Últimas Noticias

Federico Meca cerró su campaña en San Isidro con un acto multitudinario de Fuerza Patria
Federico Meca cerró su campaña en San Isidro con un acto multitudinario de Fuerza Patria
Bárbara Broese: “La política bien hecha le cambia la calidad de vida a los vecinos”
Bárbara Broese: “La política bien hecha le cambia la calidad de vida a los vecinos”
El Hospital Central de San Isidro incorpora tecnología de última generación para cirugías
El Hospital Central de San Isidro incorpora tecnología de última generación para cirugías
Docentes denuncian persecución sindical en Tigre: citan a dirigentes de SUTEBA a Fiscalía
Docentes denuncian persecución sindical en Tigre: citan a dirigentes de SUTEBA a Fiscalía
Argentina vs Venezuela: Messi se despide como local en las Eliminatorias 2026
Argentina vs Venezuela: Messi se despide como local en las Eliminatorias 2026
Vicente López refuerza la seguridad con nuevas motos y camionetas blindadas en la patrulla municipal
Vicente López refuerza la seguridad con nuevas motos y camionetas blindadas en la patrulla municipal